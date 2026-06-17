Robles: "La modernización y preparación continua de nuestras Fuerzas Armadas son una prioridad"

Visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Centro de Adiestramiento de 'San Gregorio',donde se está desarrollando el ejercicio MILEX 2026. - MINISTERIO DE DEFENSA

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles el Centro de Adiestramiento 'San Gregorio', en Zaragoza, donde se está desarrollando el MILEZX 26, un ejercicio de interoperabilidad multinacional, y ha resaltado que "la modernización y preparación continua de nuestras Fuerzas Armadas son una prioridad"

Zaragoza es el epicentro de la cooperación europea en seguridad y defensa y testigo de cómo se preparan las Fuerzas Armadas españolas, junto a las de otros doce países de la Unión Europea, como Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Suecia.

La titular de Defensa, que ha estado acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Amador Enseñat, ha mostrado su orgullo "por el compromiso de España con la seguridad colectiva y por el multilateralismo. Y ese compromiso no sería posible sin la capacidad, entrega y profesionalidad de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que, en este ejercicio y en cualquier situación, demuestran con su trabajo y su valía son sobresalientes".

En este escenario del Centro de Adiestramiento de 'San Gregorio', más de 2.500 militares, se adiestran para garantizar que la UE tenga preparación y capacidad para hacer frente a los retos de seguridad y defensa actuales, y se pone a prueba, no solo la cooperación multinacional sino el engranaje de un despliegue en situación de crisis. Una cuestión fundamental en la presente coyuntura geopolítica, donde Europa tiene un liderazgo fuera de toda duda.

Margarita Robles ha agradecido el reconocimiento que el resto de militares conceden a los españoles, que concentran más de la mitad de la presencia en este ejercicio, casi todos pertenecientes a la Brigada 'Canarias'. "A veces en el campo de batalla no hace falta hablar el mismo idioma, lo importante es que todos defendemos los mismos valores y la paz", ha expuesto.

La ministra ha agradecido el reconocimiento que el resto de militares conceden a los españoles, que concentran más de la mitad de la presencia en este ejercicio, casi todos pertenecientes a la Brigada 'Canarias'. "A veces en el campo de batalla no hace falta hablar el mismo idioma, lo importante es que todos defendemos los mismos valores y la paz", ha expresado Robles.

ESPAÑA, NACIÓN MARCO DEL MILEX 26

Este ejercicio está diseñado para mejorar la interoperabilidad en la planificación y la conducción de operaciones en los tres niveles que se establecen para la implementación de la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE: un nivel estratégico, a cargo del Cuartel General de Operaciones en Bruselas; un nivel operativo, compuesto por personal del Eurocuerpo, y un nivel táctico, a cargo del Grupo de Combate de la Unión Europea.

España es la nación marco del MILEX 26, ejercicio que marca su cuarta edición profundizando en la interoperabilidad y fortaleciendo una cultura estratégica compartida entre todos los Estados participantes.