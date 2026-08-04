Ucrania sanciona a más de 40 empresas y personas por fabricar y suministrar armas y equipo tecnológico a Rusia

Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han sancionado a más de 40 entidades y personas por su presunto papel en la fabricación y suministro de equipo militar y tecnológico en apoyo para la industria de defensa rusa, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha firmado un decreto para aplicar esta medida del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, por el que son sacionadas 23 empresas y otras 20 personas, que "fabrican y suministran equipos y componentes para la industria de defensa y los organismos de seguridad rusos".

De acuerdo a un comunicado de la Presidencia ucraniana, han sido sancionadas la armamentística Kidma Tech --que fabrica y repara misiles, además de otro tipo de material; y la planta Morozoc --que fabrica explosivos y combustible para proyectiles, incluidas cargas para los motores de misiles balísticos Iskander-M.

También figuran en esta lista las empresas Spetselektronkomplekt, dedicada a la producción de misiles; Aurum, que "que suministra sistemas de guerra electrónica y drones a las fuerzas de ocupación rusas", y tecnológicas rusas.