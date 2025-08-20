Robles replica a Mañueco: "Sabe perfectamente" que la UME y los Ejércitos están trabajando "desde el primer día"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante su visita al Regimiento de Cazadores de Montaña 'Galicia' no 64 en su Acuartelamiento San Bernardo, a 20 de agosto de 2025, en Jaca, Huesca, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press

JACA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "sabe que desde el primer día, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los medios de los Ejércitos que eran necesarios han estado actuando y han estado trabajando" en los numerosos incendios forestales que llevan días afectando a esta Comunidad. "Lo sabe perfectamente", ha recalcado.

Así ha respondido la titular de Defensa a la información recogida por el diario 'El País', que asegura que, mientras Fernández Mañueco reclamaba más medios al Gobierno central, había medios autonómicos sin utilizar en los numerosos incendios que llevan días asolando Castilla y León.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al Regimiento de Infantería 'Galicia' de Cazadores de Montaña, en Jaca (Huesca), donde ha entregado condecoraciones a militares que participaron en labores de apoyo con motivo de la dana en Valencia, Robles ha dicho que no quiere hacer "ningún comentario" sobre estas informaciones, más allá de recordar que la UME y los medios de las Fuerzas Armadas han estado trabajando contra el fuego "desde el primer día".

"En política no vale todo", ha subrayado la ministra, quien ha aprovechado para rendir "un homenaje muy especial" a todos los militares de la UME que, en el momento actual, incluso "con quemaduras importantes" y con "bastantes" heridos y accidentadas", han seguido trabajando.

"El señor Mañueco sabe perfectamente cuál es la realidad, así que yo creo que sería más justo agradecer el trabajo de la UME y de los militares y no hacer unas críticas que no se corresponden con la realidad", ha concluido.