Robles visita el IV Batallón de la UME, que está "a la altura de las circunstancias" en la lucha contra el fuego

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Zaragoza. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes la Base Aérea de Zaragoza, donde se encuentra el IV Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de cuyos 483 componentes ha destacado que están "a la altura de las circunstancias" en su actuación, en especial la lucha contra el fuego.

El IV Batallón de la UME ha intervenido durante esta temporada en 15 ocasiones tanto en Aragón como en otras comunidades autónomas, como en los incendios de Madrid y Ávila, en Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, "en unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles", ha dicho la ministra, quien ha manifestado el "orgullo" de Defensa por la labor de la UME.

Ha puesto de relieve "cómo trabajan conjuntamente las administraciones" para extinguir los incendios y en otras catástrofes, recalcando que "este batallón está muy unido a Aragón" y que "poniendo en riesgo su vida es capaz de salvar las de los demás".

Robles se ha dirigido a la unidad para afirmar que "en los momentos difíciles ver a los hombres y mujeres de la UME llegar da tranquilidad y seguridad", realzando su "generosidad" en la lucha contra el fuego, también su "esfuerzo y dedicación".

El teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, responsable último de la UME, ha expresado su reconocimiento a "los caso 500 soldados" de este batallón y ha dejado clara "la exigencia extrema" de su trabajo, con solo 2 días de descanso en 32 días este verano, aludiendo también a la penosidad de esta labor, con desplazamientos de hasta cinco horas en sus vehículos, como en el incendio de este verano en la comarca catalana del Ampurdán.

También ha elogiado la utilidad de cada uno de los componentes y su unión dentro del batallón, subrayando que constituyen "una cadena" en la que es imprescindible cada "eslabón".

En la alocución han intervenido tres soldados del IV Batallón, quienes han resaltando "la disponibilidad de la gente" y la vocación de "trabajar sin conocimiento", que es "un trabajo gratificante" y su trato como "compañeros", no como subordinados.

La titular de Defensa ha participado en un 'briefing' en el que el teniente coronel Joaquín Núñez, jefe del IV Batallón de la UME, ha explicado que durante 2026 han ardido en Aragón más hectáreas de monte que en 2009 y 2022, y ha alertado de que en ocasiones se producen conatos que derivan en grandes incendios forestales.

De los incendios de la Comunidad de Madrid ha comentado que se han unido tres fuegos en uno solo y ha llamado la atención sobre el efecto de la ola de calor, que ha dificultado las labores de extinción. Además, al ser una región muy poblada ha alcanzado más núcleos de población que los incendios ocurridos en otros territorios.

En Aragón no se ha producido ningún incendio forestal intencionado este verano, ha continuado Núñez, quien ha indicado que las causas principales han sido los incidentes durante las tareas agrícolas y los rayos latentes, que caen sobre el bosque y generan el fuego, permanecen en la raíz del árbol y generan el incendio hasta dos días después.

En agosto se espera que haya más incendios en el Nordeste de España, en el ámbito del IV Batallón, que también estará pendiente del eclipse solar del 12 de agosto por las concentraciones de personas en el medio natural. Una vez concluya la temporada de verano, el IV Batallón volverá a las labores de instrucción y formación.

El brigada José Luis Menéndez ha mostrado a la ministra el trabajo de la unidad tras intervenir en un incendio. Ha explicado a los medios de comunicación que este batallón está formado por tres subgrupos tácticos, Alfa, Bravo y Charly, que rotan cada dos semanas. Cada sección está formada por entre 36 y 40 personas, que cuentan con 15 vehículos.

Este verano "no hemos parado y hay muchas cosas deterioradas", ha indicado Menéndez, y han ido "a piñón, enlazando incendios" desde el de Cinco Villas (Zaragoza). El IV Batallón cubre la zona de País Vasco, Logroño, Navarra, Aragón y Cataluña y lleva a cabo "movimientos bastante grandes con medios pesados que llevan bastantes horas", realizando en ocasiones jornadas de 24 horas, especialmente el primer día de actuación, y después de 12 horas. "Las familias son las que peor lo llevan".

DOS COMPAÑÍAS

El IV Batallón está formado por 483 militares que se organizan en dos compañías de intervención, una compañía de ingenieros y una compañía de Plana Mayor y Servicios.

La cualificación de su personal y los medios de sus dotaciones permiten despliegues rápidos y muy especializados. Este batallón está específicamente formado para intervenir en escenarios complejos de incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas y rescates técnicos. La versatilidad de sus equipos permite así a las Fuerzas Armadas proyectar su ayuda de forma inmediata donde sean requeridas por las autoridades.