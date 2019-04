Rodrigo Gómez: "Solo un Gobierno de Ciudadanos garantiza las infraestructuras necesarias para Aragón"

Publicado 19/04/2019 14:00:50 CET

UTEBO (ZARAGOZA), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, Rodrigo Gómez, ha asegurado que "solo un Gobierno de Ciudadanos garantiza que se hagan las obras e infraestructuras necesarias en Aragón".

Gómez ha subrayado que el bipartidismo, PP y PSOE, "pacta con los nacionalistas" y las inversiones "van al País Vasco y Cataluña". Ha recordado que, en los Presupuestos Generales del Estado rechazados por el Congreso, se incluía un aumento de la inversión para Cataluña "de un 60 por ciento", y que el PP "está de acuerdo en gobernar con los nacionalistas vascos, lo que supondrá más inversiones para el País Vasco".

Tras esta exposición ha abundado en declaraciones a los medios de comunicación que "solo un Gobierno de Ciudadanos "garantiza las inversiones necesarias para Aragón".

Gómez ha visitado la N-232 a la altura de Utebo, donde ha apostado por acabar el desdoblamiento de la N-232 en la Comunidad aragonesa que "lleva años sin terminarse y cuesta vidas humanas, un drama para toda la Comunidad". También ha abogado por liberar la AP-2 para "evitar más accidentes y muertes en la N-II".

TREN

En materia de ferrocarril, ha criticado "el deficiente" servicio de Cercanías y ha apostado por buscar mejorar el ferrocarril convencional. Gómez ha mostrado su satisfacción por la inclusión, por parte del Parlamento Europeo, del Corredor Cantábrico-Mediterráneo en el programa "Conecta Europa", lo que permitirá "recibir cofinanciación comunitaria".

No obstante, Gómez ha remarcado que no es el final del camino sino que ahora el Gobierno de España "tiene que modificar el proyecto y competir para lograr esos fondos europeos". Ante eso, ha recordado que Ciudadanos preguntó en noviembre al Gobierno de Pedro Sánchez si iba a modificar el proyecto y, por el momento, el Ejecutivo no ha contestado.

Sin respuesta también está, por parte del Gobierno central, la pregunta de Cs sobre si Sánchez se iba a comprometer con las obras del Pacto del Agua. Gómez ha subrayado que "hace falta terminar estas obras para generar empleo y riqueza en la Comunidad", pero el Gobierno de Sánchez "mantiene el silencio y no se compromete".