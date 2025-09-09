Rodrigo (PSOE) acusa al Gobierno de Azcón de gestionar la educación "a golpe de ocurrencias e improvisación"

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha enumerado este martes las "numerosas deficiencias" con las que ha empezado el curso escolar en la Comunidad y ha acusado al Gobierno de Jorge Azcón de gestionar esta materia "a golpe de ocurrencias e improvisación".

"El curso escolar ha empezado para todos menos para el Gobierno de Azcón que sigue de vacaciones: sin planificación, sin organización y dando la espalda a las necesidades de las familias, del profesorado y de la comunidad educativa en general", ha indicado la diputada del PSOE.

Rodrigo ha recordado que es el tercer curso educativo que gestiona el actual Ejecutivo autonómico "y los problemas son los mismos que cuando finalizó el anterior", entre los que ha citado "la falta de planificación, la desorganización y el deconocimiento de la realidad".

Ante esta situación, "sólo caben ocurrencias como la que hemos escuchado hoy de la consejera Hernández para que los pequeños ayuntamientos concedan licencias de taxista a vecinos de estos pueblos para cubrir las rutas escolares". "Es un ejemplo más de la desidia con que tratan al medio rural", ha lamentado.

Entre las deficiencias, ha mencionado también problemas en rutas de transporte como el trayecto entre Escatrón y Fuentes de Ebro (Zaragoza), con 38 escolares afectados, la del barrio rural zaragozano de Casetas o en la provincia de Huesca, donde "familias tuvieron que llevar a por sus propios medios a sus hijos de Villalangua o Marracos a los colegios de Riglos y Gurrea.

A ello ha sumado que hay dos alumnos en la Sierra de Albarracón que tienen que hacer un trayecto de "más de hora y media" en transporte regular porque el Departamento de Educación no les ha asignado un transporte.

Además, Rodrigo ha asegurado que "varios centros educativos han comenzado sus clases con infraestructuras sin acabar", como el Colegio Soledad Puértolas de Zaragoza o el CRA Montearagón de Chimillas (Huesca), donde los alumnos "siguen en el pasillo a falta de las dos aulas que prometieron".

RECORTES

La diputada del PSOE ha añadido a todo ello "los recortes en las dotaciones de profesorados, faltas de auxiliares en educación especial sin tener en cuenta las necesidades de los centros, el retraso de la publicación de las órdenes que en lugar de julio se publicaron en agosto, las continuas correcciones, el hecho de que seamos la tercera Comunidad Autónoma con el índice más alto de interinidad vinculada al alto índice de jornadas parciales.

A todo ello ha sumado otros recortes como "el desmantelamiento de programas como el British Council en el Colegio San Juan de la Peña en Jaca o el caótico proceso de oposiciones para profesores de Secundaria, que no ha supuesto ninguna mejora".

María Rodrigo ha reprochado al Gobierno de Azcón que "permanezca alejado de la realidad y dando la espalda a las necesidades de las familias". "El mejor ejemplo es que Azcón, en una decisión meramente política y con el presupuesto más alto de la historia, ha optado por no financiar el plan Corresponsables y esto supone que cientos de familias aragonesas se vean abocadas al copago por servicios de conciliación como el de madrugadores", ha concluido.