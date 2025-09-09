Allué (PP) asegura que el curso empieza con normalidad, "a pesar de una ministra ausente y despegada"

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha destacado este martes la normalidad en el inicio del curso escolar en Aragón, "a pesar de una ministra ausente y despegada de la educación aragonesa", en referencia a la también secretaria general regional de los socialistas, Pilar Alegría.

En palabras de Allué, el curso ha comenzado "con más profesores, más auxiliares de educación, más calidad y mayor libertada de elección de las familias", aunque ha reconocido "incidencias puntuales" que "se están resolviendo", resaltando la "planificación y el compromiso del Ejecutivo de Jorge Azcón con la educación aragonesa, especialmente en el medio rural".

Ha subrayado que el Gobierno de Aragón trabaja desde la anticipación y la responsabilidad, y el resultado es un inicio de curso "estable, organizado y con garantías para los alumnos, las familias y los profesores".

"El compromiso del Gobierno de Aragón y del Partido Popular es claro: ofrecer una educación de calidad, con seguridad y con igualdad de oportunidades en todo el territorio aragonés y lo estamos demostrando con hechos, no con discursos alarmistas que solo buscan generar ruido", ha asegurado.

CRÍTICAS AL PSOE Y A PILAR ALEGRÍA

Frente a esta "realidad", la diputada popular ha afeado "la triste realidad del PSOE aragonés", al que ha acusado de repetir esquemas "con demasiada frecuencia" y de querer "que las cosas vayan mal para intentar sacar la cabeza" ante su "ausencia de proyectos".

"Lo hicieron con la sanidad, pasaron el principio del verano anunciado poco menos que el fin de la sanidad pública en el medio rural y los hechos han sido claros: normalidad asistencial. Ahora lo repiten con la Educación", ha afirmado la portavoz del PP en la materia.

"¿Cómo puede el PSOE de Aragón cuestionar la planificación educativa cuando su jefa, su secretaria general y ministra de Educación, la señora Alegría, es una ministra ausente, desapegada, sin proyectos, que se no se interesa por nada, que no gestiona nada y que pretende gestionar su ministerio por e-mail?", ha preguntado Allué, recordando que las últimas cuatro conferencias sectoriales de Educación se han celebrado por correo electrónico: "Esa es la aportación de Alegría y del PSOE a la educación".

A ello ha sumado que la elaboración del Estatuto docente está "bloqueada" por Alegría, los docentes están "hartos" y que la ministra aragonesa está "usando" el Ministerio "para lo único que le interesa: defender a Pedro Sánchez".

La exdirigente del PAR ha puesto también de manifiesto la inacción de Educación ante la falta de profesorado en especialidades vinculadas a áreas STEAM y FP, "un problema común en el conjunto de las comunidades autónomas y del que la ministra se inhibe".

Por último, ha contrapuesto "el compromiso del Gobierno de Azcón y del PP con la mejora de la educación aragonesa, frente a la dejadez y el fracaso de la gestión del PSOE".

"A Pilar Alegría no le interesa la educación, lo demuestra día a día, y al PSOE de Aragón tampoco. Lo demostraron con una gestión nefasta y hoy otra vez", ha concluido la representante del PP.