Romero (PP) destaca "las mentiras e incumplimientos" del Gobierno de Sánchez hacia Aragón en infraestructuras

El diputado del PP Antonio Romero. - PP

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP Aragón Antonio Romero ha destacado este jueves "las mentiras, los incumplimientos y la falta de respeto" del Gobierno de España de Pedro Sánchez hacia Aragón en materia de infraestructuras a lo largo de su mandato, durante los últimos ocho años.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que "Aragón ha escuchado durante estos ocho años grandes anuncios, pero detrás de cada titular ha encontrado retrasos y abandono". Ha tildado de "fracaso" la gestión de Sánchez.

"Fracaso en la gestión, fracaso en la vertebración territorial y fracaso en la obligación de garantizar la igualdad de todos los españoles", ha considerado el diputado del PP, para quien "Aragón es uno de los grandes perjudicados del Gobierno del sanchismo" tras "ocho años de dejadez, de mentiras, de agravios y de promesas incumplidas". A su juicio, "el balance de Pedro Sánchez y de su ministro Óscar Puente es demoledor: Ni certezas, ni seguridad, ni respuestas".

Romero ha continuado afirmando que "han convertido el AVE en un símbolo de su incapacidad para gobernar, han transformado la joya de la corona del ferrocarril español en sinónimo de retrasos, incidencias, averías y desidia", mencionando el incendio, el pasado lunes, de la locomotora de un tren AVE con destino a Figueras (Gerona) a la altura de Ricla (Zaragoza), lo que obligó a cortar a línea en ambos sentidos, con 283 pasajeros desalojados y 20.000 afectados desde entonces y la estación de Delicias en "un absoluto caos", lo que constituye "otra muestra de su pésima gestión". "El Gobierno de Sánchez ha logrado que en un solo incendio paralice durante más de una semana el corredor ferroviario más importante de España y esto no es planificación, esto es improvisación. Esto no es un accidente".

También ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "nunca tiene un plan B, mantiene un abrumador silencio, nulas explicaciones, mientras sigue más ocupado en ganar discusiones en redes que en que los trenes lleguen a su hora".

"Lo más aislado es la dejadez y el fracaso del ministro Puente, el tuitero, que nunca tiene un plan B, que mantiene un abrumador silencio, nulas explicaciones, mientras sigue más ocupado en ganar discusiones en redes que en que los trenes lleguen a su hora. Ayer Sánchez vino a Zaragoza, pero no quiso hablar de ninguna infraestructura donde Aragón

Antonio Romero ha mencionado el mitin ofrecido este miércoles por Sánchez en Zaragoza, donde no habló de infraestructuras porque "no tiene nada que ofrecer", añadiendo, en relación al AVE, que "lo que fue un emblema de modernidad y eficacia lo han convertido en una lotería" porque "no sabes si llegas ni cuándo vas a llegar". Para el parlamentario popular, "es ofensivo escuchar a Óscar Puente presumir de trenes a 350 kilómetros por hora mientras los turolenses llevan 20 meses sustituyendo el tren por autobuses debido a unas obras interminables en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. El ministro Puente vende el tren del futuro mientras Teruel sigue esperando el tren del presente".

También ha mencionado "las frecuencias eliminadas que nunca se han recuperado, como el Huesca-Sevilla directo, o la falta de voluntad para impulsar servicios de cercanías o proximidad entre Huesca y Zaragoza, o la supresión de servicios AVLO entre Zaragoza, Madrid y Barcelona".

Lo ocurrido con el proyecto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo "es otro ejemplo de la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Aragón", ha considerado Antonio Romero, pronosticando que la vía única del tramo Teruel-Sagunto creará un cuello de botella "desde el primer día", por lo que ha reivindicado la doble vía de altas prestaciones con tráfico mixto. "Mientras otros reciben proyectos ambiciosos, a Aragón se le sigue ofreciendo una infraestructura sin visión de futuro, una infraestructura del siglo XIX. En definitiva, los aragoneses pagan más impuestos para recibir menos servicios", ha dicho Romero, aseverando que "a la incompetencia se le suma la opacidad", como en el caso de la tragedia de Adamuz (Córdoba).

CARRETERAS

En cuanto a las carreteras, el diputado del PP ha enfatizado que la gestión de Sánchez denota "dejadez", por ejemplo en el caso del proyecto de la variante de Sabiñánigo, "un monumento al fracaso y símbolo de la ineficacia", con más de cuatro años de retrasos Antonio Romero también ha mencionado "el deterioro institucional sin precedentes" del Gobierno de Pedro Sánchez, mencionando los casos Ábalos, Koldo, Santos Cerdán o las "cloacas" de Leire, "el núcleo de confianza de Pedro Sánchez", también la investigación judicial a Begoña Gómez.

"Nos resulta imposible creer que Pedro Sánchez no sabía nada, no veía nada y no sospechaba nada de quienes le acompañaban en el Gobierno, en el partido o en su entorno más próximo. Lo cierto es que Pedro Sánchez ha dedicado más esfuerzos a resistir en La Moncloa que a gobernar".

"Sánchez pasará a la historia como el peor presidente de España y, además, como el presidente que prometió modernizar España y dejó Aragón con menos trenes, más retrasos, más agravios y más abandono sin ofrecer alternativa alguna", de forma que "Aragón merece, de una vez por todas, pasar página del sanchismo", ha concluido.