Rouco (Vox) acusa al Gobierno de Sánchez de una corrupción "sistemática" y promete auditorías en las administraciones

La candidata al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, junto al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho y la portavoz del grupo municipal Vox, Eva Torres, en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Carmen Rouco, ha acusado este lunes, 16 de noviembre, al Gobierno de Pedro Sánchez de haber convertido la corrupción en una práctica "sistemática" y ha defendido que su partido impulsará auditorías en todas las administraciones para investigar cualquier indicio de irregularidad.

"Cada decisión, cada nombramiento, lo estamos viendo: quien quiere subir en el PSOE tiene que estar dispuesto a la corrupción", ha afirmado, antes de asegurar que Vox pretende recuperar la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho.

Rouco ha realizado estas declaraciones durante una atención a los medios de comunicación ante la sede de ña Delegación del Gobierno en Aragón, en el marco de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La candidata ha situado la corrupción como uno de los principales motivos para reclamar un cambio político en España y ha contrapuesto la actuación del Ejecutivo socialista con las medidas que, según ha expuesto, aplicaría Vox si llega al Gobierno.

"Este gobierno de Pedro Sánchez accedió al poder en el 2018 abanderando la bandera anticorrupción. Sin embargo, ha hecho justo lo contrario", ha reprochado. A su juicio, los distintos procedimientos judiciales que afectan a antiguos responsables políticos y personas vinculadas al PSOE evidencian que "la corrupción es sistemática en el Gobierno de Pedro Sánchez".

Como prueba de esta corrupción, ha aludido al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, condenados por el Tribunal Supremo en la rama del caso de las mascarillas, así como al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado en distintas piezas judiciales. También ha mencionado al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados, y a otras personas relacionadas con las investigaciones en curso.

LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES Y LAS "CLOACAS DEL PSOE"

La candidata ha puesto especial énfasis en las actuaciones que afectan a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Rouco ha calificado de "gravísimo" que la magistrada haya denunciado supuestos contactos de personas vinculadas a la trama investigada en el denominado caso Leire Díez con narcotraficantes para actuar contra ella.

"Las cloacas del PSOE habían contactado con narcotraficantes para acabar con ella o, mejor dicho, para ir contra ella", ha sostenido. La candidata ha utilizado este episodio para denunciar lo que considera un ataque a la independencia judicial y al funcionamiento de las instituciones. La Audiencia Nacional investiga las presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos que afectan al PSOE y ha citado como testigo a una integrante del clan de narcotraficantes mencionado en las diligencias.

Para Rouco, estos episodios demuestran que el Ejecutivo ha "menoscabado el Estado de Derecho" y las instituciones. "No lo dice Vox, lo dice el Tribunal Supremo", ha afirmado al referirse a las condenas y procedimientos judiciales citados.

Frente a este escenario, ha defendido que su formación quiere trasladar un "mensaje de esperanza" y recuperar la credibilidad de las instituciones públicas. "Queremos devolver la confianza en las instituciones. La confianza también en el Estado de Derecho y la confianza en una lucha real contra la corrupción", ha manifestado.

AUDITORÍAS Y DEVOLUCIÓN DEL DINERO PÚBLICO

Entre las medidas que ha anunciado, Rouco ha situado la realización de auditorías en cada administración para que cualquier indicio de corrupción sea investigado hasta sus últimas consecuencias. "Vamos a hacer auditorías en cada administración para que cuando haya un indicio de corrupción se lleve hasta el último extremo, se lleve hasta la justicia", ha asegurado.

La candidata ha añadido que los cargos públicos condenados por corrupción deberán responder económicamente por sus actuaciones. "Cada cargo público que sea condenado por corrupción tendrá que responder con su patrimonio, presente y futuro, porque cada euro tendrá que volver a las arcas públicas", ha sostenido.

A esta propuesta ha sumado el refuerzo de los emdios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de mejorar su capacidad para investigar delitos relacionados con la corrupción. Rouco ha insistido en que la lucha contra estas prácticas debe contar con instrumentos efectivos y no limitarse a declaraciones políticas.

"Cuantas más papeletas de Vox haya en las urnas, más capacidad para hacer todo este mensaje de esperanza qe estamos mandando a los españoles tendremos", ha apostillado, en referencia a la cita electoral del 29 de noviembre.

ABASCAL TRASLADA SU ACTO A LA SALA MOZART

Por otro lado, Carmen Rouco se ha referido al cambio de ubicación del acto de campaña previsto para este domingo en Zaragoza, con la participación del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. El encuentro, inicialmente programado en el Hotel Hiberus, se celebrará finalmente a las 13.00 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

La candidata ha atribuido el cambio a la elevada respuesta del público que, según ha asegurado, registran los actos de su formación. "La verdad es que el Hiberus se nos queda pequeño, se nos queda pequeña la plaza y se nos queda pequeña toda España", ha remarcado.

Rouco ha subrayado que la asistencia a los encuentros de Abascal y de los candidatos de Vox refleja el respaldo a su proyecto político. "La gente va siempre a los actos de Santiago Abascal, de sus candidatos, porque lo quieren y porque su mensaje ha sido siempre el mismo y no defrauda", ha señalado.

La candidata ha concluido que su partido pretende trasladar sus propuestas desde las instituciones autonómicas al ámbito nacional: "Donde estamos, hacemos, y donde hacemos, lo llevamos al Boletín Oficial de Aragón, pero lo que queremos es llevarlo al Boletín Oficial de España".