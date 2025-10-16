Rouco (Vox) dice que la propuesta del PSOE sobre la mujer rural es "un panfleto de la ideología de género"

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Vox Carmen Rouco ha afirmado este jueves, en rueda de prensa, que la propuesta de declaración institucinal que el PSOE ha presentado esta mañana, en la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, es "uno másde los panfletos de ideología de género" del Partido Socalista, "el más corrupto de la Historia de España". La declaración institucional ha decaído al no lograr la unanimidad, ya que todos los partidos han votado a favor excepto Vox, que ha votado en contra.

Carmen Rouco ha asegurado que los socialistas "no dejan de hacer el ridículo" y que Vox no acepta "ninguna lección del PSOE sobre cómo proteger a las mujeres" porque, desde el Gobierno de España, "ponen pulseras de saldo a los maltratadores peligrosos" y han propiciado, ha dicho, la excarcelación de 125 violadores con la ley 'Solo sí es sí'.

La declaración institucional del PSOE "alardea, como un logro, de que exista diferente trato a mujeres y hombres en las ayudas de la PAC, que PP y PSOE recortan en Bruselas", se ha quejado Rouco, afirmando que "va contra la igualdad y el mérito, y desmerece la capacidad de las aragonesas", urgiendo a no utilizar "cuestiones tan relevantes" para enfrentar a hombres y mujeres.

Ha asegurado que lo que más beneficia a las mujeres que deciden libremente abrir una explotación agrícola o ganadera es derogar el Pacto Verde y la Agenda 2030, añadiendo que "el Pacto Verde condena a la ruina al sector primario, a las mujeres y hombres del campo".

Para la parlamentaria de Vox, "un verdadero apoyo a quien vive en el medio rural es el impulso a la fiscalidad diferenciada", considerando que "lo contraproducente y ridículo son ls panfletos del feminismo radical", para aseverar que la portavoz adjunta del PSOE, Leticia Soria, ha lanzado "una cortina de humo" porque su partido está "rodeado de corrupción" ya que "es el partido de Koldo, de Tito Berni, Ábalos, las sobrinas de Ábalos, de la mujer de Pedro Sánchez, y el que más ha atentado contra la seguridad de las mujeres".