Rouco (Vox) subraya que es la Mesa de las Cortes quien tiene potestad para determinar la urgencia de un Pleno

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón Carmen Rouco. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha afirmado este miércoles que es la Mesa de la cámara --formada por PP y PSOE-- la que tiene la potestad para determinar la urgencia de una sesión plenaria, añadiendo que "Vox no rehuye ningún debate".

Ha respondido así a la petición de PSOE, CHA, A-TE e IU, en la Junta de Portavoces de esta mañana, de celebración de un Pleno urgente para que el presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón, comparezca para dialogar sobre la anunciada concertación del Bachillerato.

En rueda de prensa, Carmen Rouco ha opinado que "se vuelve a constatar el totalitarismo y el adoctrinamiento ideológico que la izquierda y la extrema izquierda comunista tratan de imponer en las aulas".

"Mientras Vox defiende un modelo en el que las familias tengan la libertad para elegir la educación que desean para sus hijos, la extrema izquierda trata de maltratar y discriminar a las familias que no optan por su modelo", ha enfatizado Rouco.

"No deja de ser curioso que Pueyo (CHA) haya dicho que PP y Vox son los que se han criado en los mismos colegios, cuando precisamente los dirigentes de la izquierda son quienes llevan a sus hijos a los colegios privados más elitistas", ha añadido.

Ha destacado que Vox es "crítico" con la gestión de Azcón "y lo sigue siendo", recordando que la concertación del Bachillerato ya estaba acordada --por PP y Vox-- en agosto de 2023, en la anterior legislatura, pero los populares "no quisieron aplicarlo" y "dijeron que era imposible porque no había presupuestos", tras lo que ha considerado que "buscaban meter el miedo a las familias con el bulo de que si Vox no les aprobaba un presupuesto a ciegas no podían concertar el bachillerato".

"Se ha comprobado que esta estrategia del Partido Popular era mentira y es una lástima que haya 1.900 familias que no se han podido beneficiar de un bachillerato concertado" hasta ahora, porque "se van a beneficiar tres años más tarde".

Carmen Rouco ha concluido afirmando que "Azcón y la consejera --de Educación-- Tomasa Hernández priorizaron su cálculo electoral antes que tomar una medida tan positiva como la concertación del bachillerato para las familias aragonesas".