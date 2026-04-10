Rudi (PP) alerta contra quienes "critican las bondades de la democracia representativa"

La expresidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi; el presidente del Ejecutivo regional en funciones, Jorge Azcón; y la pintora turolense Nati Cañada. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha asistido este viernes, en el Edificio Pignatelli, a la presentación del retrato que le ha realizado la pintora Nati Cañada y que ya forma parte de la pinacoteca de expresidentes de la Comunidad Autónoma. Rudi, quien dirigió el Gobierno regional del PP de 2011 a 2015, se ha proclamado "firme defensora" de la democracia representativa y ha alertado contra "los movimientos políticos que bordean y critican las bondades de la democracia representativa".

En una abarrotada Sala de Columnas de la sede del Ejecutivo aragonés, donde se encontraban, entre otros, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y los restantes miembros del Gobierno; la alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el senador del PP Eloy Suárez y el expresidente del PP Aragón Luis María Beamonte, Rudi ha realizado una alocución tras las intervenciones de Azcón y Nati Cañada.

"La lejanía que el ciudadano siente con la política es mucha, no solo en España. Creo que algunos movimientos políticos más allá, al otro lado del Atlántico, y movimientos políticos en Europa deben de ser preocupantes. Yo soy una firme defensora de la democracia representativa", ha enfatizado.

"Europa es hoy lo que es por la fortaleza de los proyectos políticos basados en el funcionamiento democrático sólido, con respeto a las instituciones y con una clara separación de poderes", ha manifestado, emplazando a "buscar el bien común, que es para lo que nos eligen".

SEGUIRÁ EN POLÍTICA "POR POCO TIEMPO"

Rudi, actualmente senadora del PP, ha dicho que seguirá en política "por poco tiempo" y ha recalcado que nunca ha perdido "el Norte de buscar el interés general".

"No se puede hacer política fuera de un respeto exquisito a las instituciones, fuera del cumplimiento del deber y, sobre todo, y sigo insistiendo mucho, no podemos decepcionar a la sociedad" y "hay mucha parte de la sociedad que está decepcionada porque la integridad, la honradez y la transparencia no se practican con la intensidad que debería ser", ha agregado.

ETAPA COMPLICADA

La expresidenta del Gobierno de Aragón ha señalado que ya han pasado 11 años desde que, en 2015, dejó la Presidencia del Ejecutivo tras ganar por segunda vez las elecciones autonómicas. "Fue una época complicada", ha dicho, recordando que al inicio de su legislatura, en 2011, España afrontaba la segunda parte de la crisis económica iniciada en 2011 y "la sociedad estaba muy cansada, ya no soportaba tanta tensión" y lo que hizo fue "intentar mantener el barco", lo que exigía "que la tormenta no nos hiciera naufragar".

Con recursos "escasos", la prioridad era mantener "el mismo nivel de los servicios básicos que prestan las Comunidades Autónomas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales", lo que "con esfuerzo se consiguió" y Aragón también mantuvo su posición en el 'ranking' autonómico.

"Cada mañana, cuando yo venía al despacho y abría la página del ministerio en la cual veíamos las cifras de paro, era el primer disgusto a las ocho y cuarto, ocho y media de la mañana, porque cada día el Ministerio nos permitía aquí entrar y veías la cifra cómo iba incrementándose", ha recordado.

"A pesar de esas cifras sangrantes y dolorosísimas de paro, la Comunidad mantuvo con el esfuerzo de todo su tejido productivo estar por debajo de la media nacional en cinco o seis puntos. Es decir, nuestro índice de paro estaba cinco o seis puntos por debajo" y la sanidad aragonesa figuraba como una de las mejor valoradas entre las comunidades autónomas, añadiendo que cuando el PIB empezó a crecer siempre estuvo por encima de la media, todo lo cual "fue gracias a la sociedad aragonesa y a quienes me acompañaron en este recorrido".

Ha dado las gracias a todos los miembros de su Gobierno, recordando al que fue consejero de Economía, Francisco Bono, fallecido en 2022, también a todos los funcionarios y el personal laboral de la Administración autónoma.

"El esfuerzo que tuvieron que hacer profesores, sanitarios, en fin, todos los sectores, fue tremendo y se les pidieron sacrificios y mayoritariamente, siempre hubo alguna excepción, pero debo decir que todos asumieron los sacrificios que la sociedad en aquellos momentos exigía", ha aseverado. Ha reconocido que también se cometieron "errores" en su etapa, como en toda obra humana.

Rudi ha afirmado que no se equivocó cuando eligió a Jorge Azcón para sumarse al grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Zaragoza: "Has sido alcalde de Zaragoza, eres presidente del Gobierno de Aragón y tu recorrido político va a ser muy largo y seguro que muy fructífero", ha destacado.

Ahora la Comunidad vive "un momento estupendo", ha continuado la senadora 'popular', aludiendo a las cifras de empleo, riqueza y atracción de inversiones, puntualizando que la situación geopolítica es "muy complicada" y afecta a todos.

INTERÉS GENERAL

Jorge Azcón ha alabado el talante político y personal de Rudi, quien, ha recordado, "siempre se ha preocupado, desde cualquiera de los cargos que ha ostentado, de defender el interés general".

"De ella --ha agregado-- siempre se habla que ha sido la primera mujer alcaldesa, presidenta autonómica y presidenta del Congreso de los Diputados. Siempre se pone el foco en que ha sido la primera mujer en tener cargos de responsabilidad. Pero también ha sido la política más importante en la historia de Aragón, pues nadie puede poner encima de la mesa un curriculum como el suyo. Nadie ha tenido tan altas responsabilidades, y todo lo ha logrado por su mérito y por su trabajo".

Azcón ha reconocido que "a la presidenta Rudi siempre le ha tocado gestionar en momentos difíciles y resolver problemas" heredados, "ya sea en el Ayuntamiento de Zaragoza o en el Gobierno de Aragón". "Pero cuando los ciudadanos han visto el trabajo que ha hecho frente a una crisis, Luisa ha vuelto a ganar las elecciones. Ese es el mayor reconocimiento. Es el veredicto cuando te dedicas a lo público. Y es fruto del trabajo bien hecho", ha añadido.

En lo personal, ha destacado, "Luisa Fernanda Rudi es una persona muy buena, que deja un gran recuerdo en todo el mundo, y muy trabajadora. Trabajar con Luisa es mucho trabajar".

VETERANA RETRATISTA

La pintora turolense Nati Cañada, autora del retrato, ha dicho sentirse "feliz" por haber hecho el retrato de Luisa Fernanda Rudi, tras una trayectoria de unos 6.000 retratos a lo largo de varias décadas. Ha recordado que fue Esperanza Aguirre que le presentó en Madrid a Rudi, quien le pidió que le retratara más adelante.

"Yo pensaba, como pasaban los años y no me decía nada, yo pensaba que se le había olvidado o bien no se le había olvidado, pero había cambiado de idea. Bueno, pues a la vista está que ni se le olvidó ni cambió de idea. Ahí está el cuadro", ha indicado.

Rudi le transmitió "dos cosas muy importantes: Fuerza y amabilidad, porque hay gente que es fuerte, pero no es amable, y hay gente que es amable, pero no es fuerte" y "ella es fuerte y amable, que son dos cualidades fantásticas. Y ahí está".

A lo largo de su vida, Cañada ha realizado unos 900 vuelos a América, ha pintado en 11 países y, actualmente, está pintando mártires religiosos de la guerra civil. Ha pintado ya más de 700 de un álbum de 1.500. "Si Dios me concede más años de vida, a lo mejor incluso puedo pintar algún otro presidente de Aragón", ha concluido.