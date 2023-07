Rudi (PP) propone modificar la LOREG para que los condenados por terrorismo no puedan ir en las listas electorales

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Senado por la provincia de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, ha propuesto modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para impedir que quienes han sido condenados por delitos de terrorismo y no se han arrepentido o no han resarcido a las víctimas, "no puedan volver a aparecer en una lista electoral y convertirse en concejales de municipios".

Así lo ha indicado Luisa Fernanda Rudi este jueves, 13 de julio, en una rueda prensa, en el entorno de la iglesia San Juan de los Panetes, en Zaragoza. Ha tenido lugar con motivo del aniversario del fallecimiento del concejal 'popular' en Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA.

Rudi ha comentado el informe del Parlamento Europeo en el que se recomienda a las autoridades españolas que pongan todas las medidas para resolver los 379 asesinatos de ETA que faltan. "El PP seguirá todas y cada una de las recomendaciones de este informe, donde también se insta a que se busque cualquier resquicio que la legislación nacional permita para que estos asesinatos sean considerados de lesa humanidad", ha incidido.

Además, Luisa Fernanda Rudi ha criticado los pactos del Gobierno central con Bildu, como el acuerdo para la aprobación de la reforma laboral y la ley de vivienda, la abstención del partido abertzale en la prórroga del estado de alarma durante la pandemia o el voto favorable de la formación para que se aprobasen los presupuestos de 2022 para que "esos 200 presos salieran de la cárcel".

KANTAURI

"Buen ejemplo de ello es la noticia que dice que la Audiencia Nacional frena el trato de favor del Ministerio de Interior al etarra Kantauri", quien está imputado por ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ha señalado Rudi.

La candidata 'popular' al Senado ha indicado que "se le trasladó a la cárcel de Pamplona en el 2020 y en el 2021, es decir, cuando se estaba negociando con Bildu los presupuestos del 2022, la cárcel, que depende en ese momento del Ministerio de Interior, le aplicó un plan de flexibilización".

Ha aludido al Real Decreto del 2021 del Gobierno en el que transfería la gestión de las prisiones al Gobierno vasco: "Ha permitido que presos hayan tenido la progresión al segundo grado y ha tenido que ser la Audiencia Nacional quien ha revisado y en algunos casos revocado 10 de los 40 permisos concedidos".

COALICIÓN EH BILDU

Luisa Fernanda Rudi ha mencionado que no podía imaginar que 26 años después, "los herederos de la banda terrorista tuvieran la influencia que tienen".

La coalición EH Bildu está integrada por Sortu, Eusko Alkartasuna y Alternatiba y, en este sentido, la candidata a la Cámara Alta ha afirmad: "En Sortu militan, como hemos visto en las listas electorales del pasado mes de mayo, más de 40 condenados terroristas de ETA, siete de ellos por delitos de sangre, luego no hay ninguna duda de la vinculación entre Sortu, Bildu y los herederos de ETA".