Sabés (PSOE): "El informe de la AiRef constata que la confrontación y la falta de gestión de Azcón perjudica a Aragón"

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha valorado el informe de la AiRef y ha manifestado que "la confrontación de Azcón y su falta de gestión de Azcón perjudica a Aragón, genera inestabilidad e inejecución".

Sabés se ha referido al informe de la AiRef que argumenta las consecuencias que tiene para Aragón el hecho de que Azcón no acepte la condonación de más de 2.000 millones de euros. "Azcón sigue instalado en las mentiras y prefiere la confrontación con el Gobierno de España y perjudicar a Aragón, que gestionar y hacer políticas que beneficien a la ciudadanía aragonesa", ha dicho.

Además, ha considerado que es preocupante, según se desprende de este informe, que "Aragón crece por debajo de la media, que no cumple con la gestión del gasto, ni con el déficit, y que no son efectivas o no se han llegado a implantar las medidas para control de gasto o que las rebajas fiscales que plantea Azcón benefician a muy pocos y merman los recursos públicos".

El portavoz socialista se ha referido que Azcón sigue instalado en el "fenomenal", en "anunciar anuncios" y en sus ausencias y viajes. "Pero la realidad, como indica un organismo serio como la AiRef o como hemos conocido en las últimas semanas, es muy diferente", "En Aragón, solo les va fenomenal a unos pocos; a quienes Azcón beneficia", ha dicho.

Ha recordado otros datos que constatan la falta de gestión de Azcón y que se traduce en datos como el publicado por el Banco de España, en el que Aragón batió su récord de deuda pública; o la falta de ejecución de los presupuestos: "Lo único que es histórico es el fracaso de la gestión del presupuesto; solo en 2024 se dejó de ejecutar casi el 40% de las partidas para inversiones".

Sabés ha destacado que en este año 2025 hemos sido la región con mayor descenso relativo de las exportaciones: un 12% menos "Azcón genera incertidumbre institucional y desde el PSOE le invitamos a que abandone su prepotencia, chulería y confrontación y que comience a trabajar por el bien de los aragoneses", ha dicho.