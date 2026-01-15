Sabés (PSOE) tilda de "trilero" a Azcón y le urge a negociar la financiación autonómica en la Bilateral

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés. - PSOE

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés, ha tildado este jueves de "trilero" al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, y le ha urgido a negociar la financiación autonómica con el Gobierno de España en la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

Ha ofrecido una rueda de prensa en las Cortes, donde ha rechazado "las mentiras" que, a su juicio, ha vertido el jefe del Ejecutivo autonómico en una conferencia de prensa, en el Edificio Pignatelli, esta mañana, criticando que Azcón utilice datos de 2023 para rechazar la propuesta de financiación autonómica presentada este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Lo peor que puede suceder es que un presidente mienta de la que forma en que lo ha hecho esta mañana" Azcón, ha aseverado Fernando Sabés, para quien al presidente de la Comunidad Autónoma "le corresponde estar en la oposición, donde va a ir el 8 de febrero".

Para el dirigente socialista, como Jorge Azcón lleva dos años y medio "mintiendo y justificando su desastre de gestión en el enfrentamiento con el Gobierno de España" lo que hace es "intentar tapar que solo gestiona para los suyos, que privatiza los servicios públicos para que los de siempre hagan negocio con las necesidades de la mayoría de la población".

Sabés se ha quejado de que Azcón no ha explicado cuál es el modelo del PP de financiación autonómica y que el PP no lo presenta desde que caducó, en 2014, el actual modelo "porque no lo tienen" ya que "es imposible que se pongan de acuerdo y si lo hacen será en detrimento de todos los aragoneses". Ha asegurado que "Azcón venderá Aragón como vende todo a su entorno, a sus amigos, a los de siempre".

DÉFICIT DE FINANCIACIÓN

El portavoz socialista ha preguntado "si Azcón está dispuesto a perder 629 millones de euros para financiar a la Comunidad Autónoma, si va a decidir quedarse en el modelo anterior --el vigente-- o con la propuesta del Gobierno de España", apuntando que un informe de la Cámara de Cuentas de 2025 indica que el déficit de financiación de la Comunidad Autónoma es de 628 millones de euros.

Ha asegurado que Azcón utiliza cada día "un argumento nuevo y falso para trasladar a los aragoneses que España le roba a Aragón, cuando no es cierto", añadiendo que el presidente de la Comunidad "busca agravios para generar enfrentamiento y tapar su nefasta gestión", mencionando la política de despoblación, con menos de un 8% ejecutado en noviembre de 2025, tras lo que ha afirmado que el territorio "tiene futuro más allá del negocio de amiguetes que practica Azcón".

Fernando Sabés ha aseverado: "Con la Presidencia de Pilar Alegría nos sentaremos en la Bilateral y defenderemos los intereses de Aragón". También ha dicho que el Gobierno de España ha planteado a las comunidades autónomas "sentarse en la Bilateral y analizar las necesidades de cada uno de los territorios", pero "se va a encontrar, hasta el 8 de febrero, un no continuo en función de lo que diga Feijóo".