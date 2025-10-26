Saborea Nuestros Barrios concluye su recorrido en los distritos de Santa Isabel y Centro

ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concurso gastronómico Saborea Nuestros Barrios ya tiene a sus premiados en el último tramo de este certamen que se estrenó el año pasado. Esta semana se han dado a conocer los finalistas y el podio de los establecimientos participantes del Centro y Santa Isabel. Este certamen gastronómico, que se celebró por primera vez en 2024, está organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.

El pasado mes se celebró el último tramo del concurso, entre el 18 y el 21 de septiembre y el 22 y el 25 del mes pasado con 17 negocios hosteleros de los distritos del distrito Centro y Santa Isabel.

Cada candidato, en este certamen, puede ofrecer una sola tapa al público a un precio de cuatro euros con una consumición incluida, una cuantía que íntegramente se queda en la cuenta de resultados del establecimiento. Los premios se otorgan siguiendo criterios artísticos, técnicos y gastronómicos.

Un jurado visitará todos los establecimientos y selecciona las mejores diez tapas, que pasan a la final. Los finalistas gozan de la inscripción gratuita como representantes del distrito en el Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia, el más antiguo de España.

LOS ÚLTIMOS PREMIADOS

Durante el acto de entrega de premios, que tuvo lugar esta semana as mejores tapas de han sido Mesón Los Cántaros --primer premio--; Vértico --segundo premio-- y Mas Torres --tercer premio.

Además, completan el listado de bares y restaurantes seleccionados O Fogar, Mercado Cinegia, Puffin's Kitchen, Marengo Urban, Bocachica, Barracuda, Pepinillo.

Se da la circunstancia especial de que el premio como mejor tapa como el establecimiento más votado, al Mesón Los Cántaros, se ha otorgado a un negocio que hace apenas 10 días ha sufrido un incendio que ha afectado a estas instalaciones. De esta manera, este reconocimiento ha supuesto una alegría en pleno proceso de recuperación del negocio.

TREINTA MIL TAPAS CONSUMIDAS

Saborea Nuestros Barrios ha propiciado la participación de miles de zaragozanos que han podido disfrutar, a un precio de 4 euros, de la tapa participante y una consumición.

En concreto, se han distribuido más de 30.000 tapas, es decir y que se han consumido en todos los barrios de la ciudad.

Este ejercicio de descentralización del Ayuntamiento de Zaragoza está recibiendo una gran respuesta del público, lo que demuestra el extraordinario potencial que tiene la ciudad en el ámbito culinario en cualquiera de los barrios que están ofreciendo sus creaciones en este formato.

La idea matriz, Saborea España, nació a nivel nacional para convertirse en la marca gastronómica en la que se recoja toda la agenda de la ciudad, bajo una identidad común y compromiso con la sostenibilidad, la cocina de aprovechamiento y la cocina de mercado. El destino final al buscar su aplicación y expansión en los barrios de la ciudad es afianzar, mejorar y potenciar el posicionamiento de Zaragoza como destino gastronómico a nivel nacional e internacional.

Además de dinamizar y aflorar el gran talento profesional que existe en el sector, el consistorio también pretende colocar otro pilar más para seguir edificando el salto que la ciudad está dando en el ámbito del turismo culinario, de la mano con su colaborador, la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.

Para llegar al éxito también está resultando crucial la implicación con esta idea de las asociaciones de vecinos y las de comerciantes, además del patrocinio de Bodegas San Valero, Coca-Cola y Ámbar.

Además del concurso en sí, en el que los establecimientos hosteleros tienen total libertad creativa, se han vuelto a preparar obsequios para los consumidores relacionados con productos de alimentación y de hostelería.

El jurado recorre los establecimientos participantes para determinar a los 10 finalistas, que reciben un diploma acreditativo y una inscripción gratuita como representantes del distrito en la XXIX Edición del prestigioso Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia.