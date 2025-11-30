Sale a licitación la reforma y ampliación del consultorio médico y la botica del barrio rural de San Gregorio

Recreación de cómo quedará una de las zonas del consultorio médico y la botica del barrio rural de San Gregorio tras su reforma. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación las obras de la ampliación para adecuar el consultorio médico y crear un botiquín farmacéutico en el barrio rural de San Gregorio. El presupuesto base de licitación es de 495.728,83 euros, IVA incluido, y se quiere así "mejorar la asistencia a los ciudadanos en este equipamiento de San Gregorio, que está emplazado entre Juslibol y Montaña, y que registra una alta demanda", ha apuntado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Para ello, "se plantea el acondicionamiento del edificio situado al este del actual consultorio, en la avenida de San Gregorio número 14, con objeto de ubicar el mejorado consultorio y sus nuevos espacios", ha remarcado Serrano.

"Con esta inversión se desarrollarán dos tareas principales: la rehabilitación energética de la envolvente basada en la incorporación de aislamiento por el exterior tanto en fachada como en cubiertas; y la redistribución y acondicionamiento interior para resolver el programa de necesidades del consultorio, generando tres zonas principales: área sanitaria (atención general y zona de aislamiento), sala polivalente y botiquín farmacéutico", ha resumido el consejero de Urbanismo.

La reubicación partirá de unas tareas de acondicionamiento, rehabilitación energética y adecuación del edificio de planta baja ubicado al este del actual consultorio médico, que data de 1970 y que actualmente se compone de tres salas en desuso.

INTERIOR SECTORIZABLE

La configuración espacial quiere adaptarse a futuras situaciones epidemiológicas, garantizando la posibilidad de sectorizar su interior, entre zona de atención primaria de uso normal y zona de aislamiento para atender enfermedades altamente infecciosas.

Por otra parte, se propone la adecuación de las salas al oeste de la edificación para la creación de un botiquín farmacéutico capaz de suministrar a los vecinos de barrio sus medicinas necesarias, ya que el barrio carece de farmacia. De manera que queda una zona polivalente entre ambos espacios sanitarios.

En el área de atención primaria general se encontrará el acceso principal al consultorio, junto a la sala de espera, tres consultas médicas --consulta polivalente, consulta enfermera y consulta médica-- y cuartos de servicios --cuartos de limpieza y almacenes--.

Por otra parte, la zona de aislamiento queda conformada por el acceso secundario al consultorio, junto a la sala de espera y una consulta de aislamiento para atender y tratar las enfermedades más infecciosas.

La sala polivalente actual, que se sitúa en medio, quedará reducida al ceder parte de su superficie para el desarrollo de la zona de aislamiento. Por otra parte, se propone la reubicación del almacén y el aseo.

Y con respecto a la nueva botica, se espacio interior se distribuirá entre un vestíbulo, un botiquín y un almacén farmacéutico y un aseo.

Se plantean 4 entradas, todas ellas accesibles y a través de la plazoleta peatonal ubicada al norte de la edificación, que serán las siguientes: dos para la zona de consultorio, uno para la sala polivalente y otro para la zona de la botica.