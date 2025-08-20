Sallent de Gállego dedica una calle a los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por ETA en el 2000

Sallent de Gállego, Huesca, inaugura una calle dedicada a los agentes de la Guardia Civil, Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, asesinados por ETA en el 2000 - Ramón Comet - Europa Press

SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad altoaragonesa de Sallent de Gállego cuenta, desde este miércoles, con una calle que dedicada a los dos agentes de la Guardia Civil, Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, asesinados por ETA en el año 2000.

"Calle Irene y José Ángel" se puede leer en la placa que da nombre a una calle de Sallent y que está acompañada con la foto de los dos agentes asesinados con una bomba lapa.

Este ha sido el tributo que el Ayuntamiento de Sallent ha querido tener para los dos agentes al cumplirse el 25 aniversario del atentado y para dejar constancia del apoyo a las víctimas del terrorismo.

El acto ha comenzado con una misa en la iglesia de Sallent y más tarde se ha depositado una corona de flores en la zona donde tuvo lugar el atentado hace 25 años, la plaza Valle de Tena, donde se han depositado flores y fotos de los dos agentes.

Además del alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, el acto ha contado con la asistencia del consejero de Hacienda e Interior Roberto Bermúdez de Castro; el presidente de Vox Huesca y diputado en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, familiares de ambos agentes y responsables de la Guardia Civil.

UN AÑO CON 23 ASESINATOS

El Ayuntamiento ya puso una placa que recuerda a los guardias civiles, Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, en el lugar donde explosionó la bomba lapa que la banda terrorista había colocado en los bajos del vehículo y que detonó al poner en marcha el motor cuando iban a iniciar su ronda diaria.

Tenían 32 y 22 años cuando explotó la carga explosiva adosada a los bajos del Nissan Patrol. La onda expansiva alcanzó de lleno a la agente y la mató en el acto, e hirió mortalmente a su compañero, que falleció en la ambulancia que le trasladaba al hospital.

Irene Fernández Perera, de 32 años, era natural de Las Agüeras (Asturias), en el concejo de Quirós. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, era natural de Talavera de la Reina (Toledo), llevaba tres meses en Sallent cuando fue asesinado y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil.

Esta noche, a las 22.50 horas, en Aragón Televisión se emite el documental "Dos vidas", que repasa este atentado de ETA en un año, en el que la banda terrorista asesinó a 23 personas y perpetró 70 atentados.