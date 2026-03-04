El V Salón del Empleo de Zaragoza oferta mil empleos y este año ofrece charlas breves sobre los oficios más demandados

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha presentado este V Salón del Empleo, junto a la gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ), Paula Motañés. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El V Salón del Empleo, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza para el próximo 12 de marzo, ofrecerá más de mil puestos de trabajo para quienes quieran acceder al mercado laboral en sectores muy variados y este año incluye la novedad de charlas breves sobre los oficios con más demanda en la ciudad que brindarán 78 empresas y entidades.

La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza será el lugar donde se podrán conectar, de 10.00 a 14.00 horas, los demandantes de empleo y las empresas, instituciones y entidades públicas y privadas.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha presentado este V Salón del Empleo, junto a la gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ), Paula Motañés.

Carlos Gimeno ha explicado que a los 78 stands dentro del Auditorio se sumará la participación en el exterior del autobús de la Fundación Laboral de la Construcción, ya que la ciudad tiene el "reto" de que crece y la vivienda residencial es un objetivo a "cortísimo plazo y se necesita mucha mano de obra", pero también la llegada de grandes empresas y grandes proyectos empresariales como los centros de datos, van a necesitar "miles y miles los puestos de trabajo en este sector".

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se trabajan con planes específicos para proveer de candidatos al sector de la construcción y ese es el motivo de que acuda el autobús de la Fundación Laboral de la Construcción, ha argumentado Carlos Gimeno.

En rueda de prensa, ha subrayado que es un evento que "despierta gran interés", como demuestra tanto los asistentes, que han alcanzado las 3.500 personas en otras ediciones, como las 78 empresas que acudirán y cuyo listado se publicará en breve para que los interesados naveguen y puedan buscar el tipo de empleo que más se ajusta a sus intereses.

ÁREA METROPOLITANA

Gimeno ha indicado que muchas de las empresas repiten lo que significa que este Salón del Empleo "está bien enfocado, bien organizado y con resultados". Además, son empresas no solo de Zaragoza, sino también del entorno metropolitano porque "entienden que no solo es venir a captar mano de obra de ciudadanos que viven en Zaragoza, sino que pueden trabajar en estas zonas industriales, polígonos industriales que rodean a la ciudad".

Ha confiado en volver a batir récord y que desde el Ayuntamiento y sus organismos "se de un servicio a los ciudadanos" porque es lo que esperan de los cargos públicos, de un gobierno, que les den soluciones a sus problemas".

Ha reconocido que en la actualidad el desempleo "no es un problema en Zaragoza porque está del pleno empleo, pero sin ser un problema global de la ciudad de Zaragoza sí que es un problema para miles de personas que todavía están en búsqueda activa de empleo y que dándoles una formación adecuada en el IMEFEZ y poniéndoles en contacto con las empresas, van a tener esa oportunidad de futuro, de quedarse a vivir en Zaragoza porque tienen un trabajo y que no tengan que salir de la ciudad para encontrar un puesto de trabajo y una fórmula de vida", ha confiado.

Paula Montañés ha manifestado que las empresas necesitan talento como revelan las más de mil ofertas vacantes "reales" que se podrán encontrar en este evento porque "son ofertas reales", ha incidido.

"Uno de los requisitos que hemos pedido a las empresas participantes es que sean vacantes, que se puedan cubrir en un plazo corto o medio plazo por lo que es interesante que la ciudadanía sepa que hay más de mil puestos vacantes que están a su disposición en el Salón del Empleo", ha detallado la gerente del IMEFEZ.

Asimismo, ha subrayado que el 70 de las empresas repite lo que indica una "clara satisfacción" y ha avanzado que los puestos de trabajo y sectores que se ofertan "son un fiel reflejo" de la actualidad.

SECTORES

Se podrá acceder a empresas de servicios cuyas ofertas más demandadas son para perfiles sociosanitarios, sanitarios, limpieza, gerocultores, atención a personas dependientes y todas las relacionadas con cuidados.

Los siguientes puestos más demandados están relacionados con la construcción, ya que hay una altísima demanda de perfiles, tanto de oficios como perfiles más cualificados, "ya no solo es el electricista, el albañil o el fontanero, sino también delineantes, jefes de obra o técnicos de prevención", ha citado.

Otros ofertas son de hostelería, logística y otros perfiles técnicos industriales, donde se solicitan trabajadores del ámbito de las nuevas tecnologías, junto a instaladores, técnicos de mantenimiento o telecomunicaciones.

CHARLAS

En cuanto a las charlas, ha comentado que se centrarán en los sectores que más necesitan personal y que, además, pueden ser oficios que el grueso de la ciudadanía no conoce, como es el caso, de los montadores de muebles que estarán de la mano de la Asociación ACOMZA, o electricistas, fontaneros, instalaciones de climatización, frigoristas de la mano de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de Zaragoza, la Fundación Laboral de la Construcción.

Incluso versarán sobre puestos relacionados con el montaje de espectáculos audiovisuales, que "es el gran desconocido y también hay una altísima demanda de perfiles en ese sector", ha revelado Paula Montañés.

Las charlas se desarrollarán en horario de 10.30 a 13.30 horas, cada media hora, "son píldoras muy breves", ha descrito Montañés, y tendrán lugar en la sala Mariano Gracia del Auditorio de Zaragoza.

Ha animado a los ciudadanos que estén en búsqueda de empleo, ya sea el primero o mejorar el actual, a que se acerquen al Salón del Empleo porque "hay muchísimas oportunidades".

Como dato representativo ha indicado que a corto plazo, de las mil vacantes que existían el año pasado, se cubrieron 600 a corto plazo, lo que demuestra que "hay muchas empresas que todas esas candidaturas que han reclutado las van utilizando a medio plazo o a largo plazo".

Paula Montañés ha puntualizado que no solo son ofertas en el corto plazo, sino que muchas empresas "incluso vienen sin tener en el corto plazo una candidatura, pero saben que a lo largo del año van a generar y prefieren hacerse acopio de perfiles y candidatos porque están seguros que en los siguientes 12 meses les van a llamar".

Por su parte, Gimeno ha apostillado que "solo hay que ver la cantidad de oferta de empleo que hay en la ciudad y esas mil ofertas, está claro que las empresas son las primeras interesadas que salgan ya contratados de este salón o, al menos, con una visión muy clara de que en los próximos días van a recibir esa llamada para esa entrevista y poder incorporarse a la empresa".

CV

Por ello, Paula Montañés les ha recomendado a los demandantes de empleo que acuda con el Curriculum Vitae en formato papel y lo dejen en el stand que les interese, previa investigación de los empleos que se ofertan y que mejor se ajusten a su perfil.

"Pueden traer sus curriculum en papel, si bien es cierto que muchas empresas por políticas de protección de datos luego piden que se introduzcan a través de sus páginas web o por medios electrónicos, pero siguen recibiendo ese curriculum en papel, así que se traigan unas cuantas copias y que investiguen las empresas que vienen para poder adecuar esas candidaturas", ha concluido Montañés.

Gimeno ha agregado que al ser un salón de solo cuatro horas de duración "es imposible recorrerse los 78 stands", por lo que es importante investigar qué empresas vienen y son más acordes a su cualificación o a sus expectativas. Por ello, conviene que hagan esa selección inicial, prioricen a las que quieren ir y traigan, al menos, currículum para esas empresas que tienen en el radar".