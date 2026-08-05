El Salón Hispano Francés de Cómic estrena sede y fechas en una octava edición con nuevas actividades

Vuelve el Salón Hispano Francés de Cómic / Festival Franco Espagnol de la BD. - SALÓN FESTIVAL DE CÓMIC

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El Salón Hispano Francés de Cómic/Festival Franco Espagnol de la BD celebrará del 28 al 30 de agosto su octava edición con importantes novedades, entre ellas un cambio de fechas y un nuevo emplazamiento. El certamen abandona el centro de Sabiñánigo (Huesca) para trasladarse al Espacio Ciudadano Pirenarium y pasa a celebrarse el último fin de semana de agosto con el objetivo de complementar la programación del Sabiñam y convertir esos días en una gran cita cultural para la localidad.

Organizado por la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic (AAAC), el salón volverá a reunir a profesionales y aficionados del noveno arte de ambos lados de los Pirineos, manteniendo su vocación de fortalecer los lazos entre la industria española y la francófona.

La programación combinará actividades dirigidas al público general y a los profesionales del sector, con talleres, conferencias, proyecciones de películas relacionadas con el cómic, encuentros entre críticos de las principales asociaciones de España y Francia, exposiciones, muestras urbanas y actividades protagonizadas tanto por autores consolidados como por nuevos talentos del cómic aragonés y francés.

Entre las novedades de esta edición destaca también la celebración del II Encuentro con las Bibliotecas de Aragón, una iniciativa que amplía la dimensión divulgativa del certamen y refuerza su relación con el mundo de la lectura y la promoción cultural.

UN PUENTE ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

El Salón Hispano Francés de Cómic nació con la intención de convertirse en un punto de encuentro para dibujantes, guionistas, coloristas, editoriales, librerías, agentes, críticos y divulgadores de ambos países, reivindicando el eje Somport-Sagunto como espacio de conexión entre Aragón y Francia.

A lo largo de sus siete ediciones anteriores, el certamen se ha consolidado como un espacio para el intercambio de propuestas entre el mercado franco-belga y el español, con una especial atención al cómic aragonés y a la promoción de artistas emergentes junto a autores ya consolidados.

Desde su llegada a Sabiñánigo en la sexta edición, el salón ha reforzado además su colaboración con distintas entidades culturales e instituciones tanto españolas como francesas, entre ellas el Institut Français, la Fundación El Arte de Volar, la Biblioteca Municipal Rosa Regàs, el Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés o el Ayuntamiento francés de Billère, con el que mantiene un convenio de colaboración desde comienzos de 2025.

ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES Y PÚBLICO GENERAL

El modelo del salón volverá a combinar una zona comercial con espacios expositivos y una amplia programación de actividades. Los visitantes podrán conocer las principales novedades editoriales, asistir a clases magistrales, mesas redondas y encuentros profesionales relacionados con la creación, la edición, la crítica, la divulgación y la autoedición.

Uno de los actos más destacados volverá a ser el encuentro entre la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de Francia (ACBD) y la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic), considerado un formato pionero tanto en España como en Francia.

Además, el salón mantendrá su apuesta por acercar el cómic al conjunto de la ciudad mediante exposiciones distribuidas en distintos espacios y una muestra urbana instalada en los escaparates de comercios de Sabiñánigo con obras realizadas por autores pertenecientes a la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic.

Con esta octava edición, el Salón Hispano Francés de Cómic reafirma su voluntad de seguir impulsando la industria del noveno arte, favorecer la colaboración entre profesionales de ambos países y acercar una programación cultural especializada a un territorio alejado de los grandes circuitos de festivales, consolidando a Sabiñánigo como uno de los referentes del cómic en el Pirineo.