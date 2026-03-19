El Salud cifra en el 12,05% el seguimiento de la huelga de médicos y facultativos en Aragón este jueves por la mañana

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones ha cifrado en el 12,05% el seguimiento de la huelga de médicos y facultativos del Salud en Aragón este jueves, 19 de marzo, en la jornada de mañana.

El Ejecutivo ha informado de que de 3.967 efectivos reales han secundado la huelga 478. Por provincias, en Huesca han seguido la convocatoria 13 de 585 efectivos reales, el 2,22%; en Teruel 28 de 341, el 8,21%; y en Zaragoza 437 de 3.041, el 14,37%.

Respecto al número de intervenciones quirúrgicas, Sanidad ha aportado la información del día anterior. En este caso, este miércoles, 18 de marzo, en jornada de mañana y tarde, se han hecho 206 operaciones y se han suspendido 172.