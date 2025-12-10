El Salud fija el seguimiento de la huelga de médicos en Aragón en un 16%, pero los facultativos hablan de hasta el 80%

Concentración de los servicios mínimos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza - SINDICATOS MÉDICOS DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha cifrado el seguimiento de la huelga del personal médico durante este miércoles, 10 de noviembre, en un 16,27% de la jornada de mañana, lo que equivale a 576 facultativos de huelga, unas cifras que difieren a las ofrecidos por los convocantes, que aseguran que han secundado el paro un 80% de la plantilla de las hospitales y un 50% en los centros de salud.

El seguimiento ha sido claramente superior en la provincia de Zaragoza, donde han secundado la huelga 511 de 2.607 médicos, un 19,6%, según datos facilitados por el Salud.

Por contra, el seguimiento en la provincia de Teruel baja hasta el 10,43% --39 de 374 médicos-- y lo hace más aún en la de Huesca, con 25 facultativos de huelga de 559 --un 4,47%--.

A todos estos efectivos hay que sumar, al igual que en la jornada anterior, a un trabajador del 061, también en huelga.

"ÉXITO Y NORMALIDAD"

Los sindicatos médicos aragoneses han criticado los datos ofrecidos por el Gobierno autonómico, calificándolos de "trilerismo en estado puro" por no descontar del cálculo a aquellos que no podían hacer la huelga, como servicios mínimos, permisos o salientes de guardia.

Así, han asegurado que, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, excepto los de quirófanos de Urgencias, que trabajan con normalidad, sólo han funcionado un quirófano programado en Traumatología y otro oncológico, con mínimos en Maternidad. En el Obispo Polanco de Teruel sólo se ha realizado una cirugía y el resto se han suspendido.

Los sindicatos también han recalcado que los paros están discurriendo con normalidad porque actúan "con responsabilidad", cumpliendo unos servicios mínimos que son "abusivos" y sin "incidencias reseñables" con una población que "entiende" sus peticiones.

Han agradecido este apoyo "para mejorar la sanidad pública y la calidad de la atención" y han pedido a los responsables políticos que eviten "un conflicto de largo recorrido", ya que las movilizaciones seguirán si no hay respuesta a las reivindicaciones.

La huelga continuará el jueves y el viernes y también incluirá nuevas concentraciones. En Zaragoza, los huelguistas se volverán a reunir mañana jueves a las 12 horas ante la sede de la Consejería de Sanidad y el personal de servicios mínimos en sus centros. En Teruel, los médicos están convocados el día 11 en el hospital Obispo Polanco, a las 12 horas; y el viernes, a las 11 horas, en la entrada del centro de salud Ensanche.

PROTESTAS CONTRA AMBOS GOBIERNOS

La huelga de los médicos aragoneses, además de contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, se ha dirigido contra el Gobierno autonómico, al que reclaman mejorar el precio de la hora de guardia o recuperar el recorte de las pagas extra.

A ello han sumado que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, "se ha empeñado en promover agravios en las condiciones económicas de los médicos que trabajan en centros de difícil cobertura, está llenando el Salud de médicos sin título de especialista y está preparando el terreno para poder cesar de forma arbitraria a los jefes clínicos que no le son afines".

Los paros se han completado con nuevas concentraciones de protesta en las que los profesionales han incidido en que estas movilizaciones "son el último recurso ante el deterioro de la sanidad, del que los únicos responsables son las Administraciones, tanto la central como la autonómica".

La principal manifestación se ha celebrado al mediodía ante la sede del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, con la participación de medio millar de profesionales. A la misma hora, los médicos que prestan los servicios mínimos han salido en apoyo, a las puertas de los hospitales. En Teruel, la concentración ha tenido lugar a las 11 horas ante el hospital San José.

En todos estos actos, los participantes han recordado que esta movilización incluye tanto reclamaciones al Ministerio de Sanidad como a los responsables en Aragón, "con un consejero, José Luis Bancalero, que en estos dos años y medio de legislatura no ha tomado ni una sola medida para mejorar las condiciones laborales de los médicos aragoneses".