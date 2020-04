Salud Pública constata un menor aumento de nuevos casos de Covid-19 en Aragón, pero los fallecimientos siguen creciendo

Los test a muertos en el hospital se hacen si hay signos clínicos y fuera de este ámbito se contabilizan todos los considerados posibles

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha explicado que los datos epidemiológicos constatan un menor aumento de nuevos casos de coronavirus Covid-19 en la Comunidad autónoma, mientras que los fallecidos con el virus siguen aumentando y la previsión es que esta tendencia continúe en los próximos días.

En rueda de prensa, ha indicado que los nuevos contagios dados a conocer este jueves suponen un incremento de un ocho por ciento respecto a la jornada anterior, que contrasta con los aumentos diarios de entre el 20 y el 25 por ciento de la pasada semana.

El director general ha considerado que esto permite tener un "optimismo moderado" porque "la evolución es un poco más lenta", y si bien puede haber "algún día de subida", la tendencia, como en el resto de España, es que la pendiente de nuevos casos "se va suavizando". Esto "nos permite ver algo de luz", aunque hay que "ser muy cautos".

Falo ha advertido de que "no pasa lo mismo con la mortalidad" puesto que "seguimos manteniendo una tasa alta" y "nos quedan por delante unos cuantos días complicados". Ha aclarado que "a medida que la enfermedad avanza, se produce la mortalidad unos días después" por lo que los descensos "tardaremos en verlos".

Ha matizado que puede haber algunos días que baje y otros que suba, para anotar que los incrementos destacados de muertes que ha habido los días 25 y 30 de marzo, "no podemos explicarlos". Falo ha reconocido que son cifras "preocupantes" y ha remarcado que detrás de ellas "hay personas, padres, madres, abuelos, tíos", "son tragedias de nuestras familias y de nuestra sociedad".

También ha comentado que la tasa de mortalidad por todas las causas en Aragón en las dos últimas semanas está por encima de lo esperado de una forma "extraordinaria" que "no habíamos visto nunca". Ha matizado que los datos epidemiológicos recabados hasta ahora no reflejan esta situación en la provincia de Huesca, pero lo ha achacado "a un problema de declaración" y "conforme pasen las semanas, se regularizará" porque "no hay razón para pesar que el ascenso notable que hay en Teruel y Zaragoza" no se dé en la provincia oscense.

AGRUPACIONES

El director general se ha referido a las 142 agrupaciones de casos detectadas desde el inicio de la pandemia en Aragón, de las que 125 están en centros institucionalizados, la mayoría en residencias de la tercera edad. En estas últimas, se han confirmado 579 casos de Covid-19, entre usuarios y trabajadores, 112 fallecimientos y hay 177 personas hospitalizadas.

Puesto que en las residencias viven cerca de 22.000 personas y trabajan 8.700 profesionales el virus ha afectado a un 1,8 por ciento del total de residentes y trabajadores.

El director general también ha aportado otros datos, como el número diario de casos posibles aislados en el domicilio tras llamar al 061, "casos leves", de los que entre 5 y el 15 de marzo "hubo un gran incremento cada jornada", mientras que desde esa fecha han ido bajando.

Esto ha sido así porque desde entonces se ha activado la atención primaria, que ha asumido muchos de esos casos leves. "La presión del 061 ha experimentado un descenso", mientras que los centros de salud, a partir de mediados de marzo, ha atendido cada día entre 400 y 600 casos diarios, ha apuntado Falo.

POR SECTORES SANITARIOS

El director general ha expuesto que, por sectores sanitarios, hay más casos en los de Zaragoza capital, en primer lugar en el 2 --en el que se encuentra el Hospital Miguel Servet--, seguido por el 3 --el del Hospital Clínico-- y el 1 --vinculado a los hospitales Hospital Nuestra Señora de Gracia y Hospital Royo Villanova--.

Falo ha precisado que son "los que tiene mayor población asignada" en Aragón, mientras que los que tienen menos casos son los sectores de Barbastro, Calatayud, Teruel y Huesca.

Por provincias, el 76,6 por ciento de los casos residen en Zaragoza, el 10,5 en Teruel y el 12,9 por ciento en Huesca. Del total, el 47 por ciento son hombres, que presentan una tasa de letalidad del 9,8 por ciento, frente al 5,2 por ciento en mujeres. La mediana de edad es 63 años y se han identificado siete casos menores de 15 años.

En este punto, Falo ha considerado que en toda la Comunidad se puede considerar que hay una difusión comunitaria sostenida del Covid-19. Hay que asumir que "el virus está entre nosotros, se están transmitiendo" y por eso tienen sentido las medidas de distanciamiento social, "las más eficaces, junto con la extrema higiene y limpieza", ha apostillado.

TEST

El director general se ha referido a los test de detección del Covid-19 que se hacen a las personas fallecidas en los hospitales y ha dicho que se realizan a aquellas que han tenido "signos clínicos de infección respiratoria", mientras que a los que no los tienen, no. "Tiene que haber una compatibilidad clínica y epidemiológica para pensar que una persona tiene coronavirus", aplicando así el protocolo determinado por el Gobierno central, ha relatado.

Fuera del hospital, "en aquellos certificados de defunción en los que el médico relaciona la muerte con posibilidad de Covid-19, nosotros lo estamos contabilizado como fallecimiento por coronavirus", ha contado.

Ha aclarado que en las residencias, "en algunos casos, se hacen pruebas", pero, aunque no se realicen, "si en el certificado de defunción se precisa que hay signos de infección de respiratoria y se estima que es Covid-19, lo identificamos como fallecido por coronavirus", ha enfatizado.

Por otra parte, se ha referido al criterio de traslado de personas mayores con Covid-19 desde las residencias donde viven a los centros intermedios que ha habilitado el Gobierno de Aragón. Al respecto, ha indicado que "siempre que se puedan mantener en su residencia aislados" y atendidos, sin requerir hospitalización, permanecen allí.

"Solo si esas circunstancias no se pueden cumplir, porque no se puede separar a los pacientes, hay presión y problemas con el personal" se trasladan a estos centros intermedios, de los que hay tres abiertos y otros dos que se prevé que comiencen a funcionar en breve, sumando 360 plazas en total.