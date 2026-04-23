San Esteban de La Litera (Huesca) celebra San Jorge con una comida popular

Comida popular para celebrar la fesrtividad de San Jorge en la localidad de San Esteban de Litera. - AYUNTAMIENTO

SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

San Esteban de Litera ha celebrado este 23 de abril, la festividad de San Jorge, con una destacada participación vecinal en los actos organizados por el Ayuntamiento y que ha contado con la colaboración de un grupo de voluntarios. Un total de 120 personas se han reunido en el parque El Prado para disfrutar de una comida popular en un ambiente festivo y de convivencia.

El plato protagonista de la jornada ha sido la tradicional perolada, una receta típica local hecha con verduras, carnes adobadas, arroz, caracoles y huevos que ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a la mesa.

"La jornada ha transcurrido en un clima de buen ambiente, reforzando los lazos entre los asistentes y poniendo en valor las tradiciones gastronómicas y culturales del municipio. Es muy positiva la participación y la implicación de los vecinos en esta celebración", ha comentado el concejal de Educación del Ayuntamiento de San Esteban de Litera, Txuis Latre.

Asimismo, para este viernes día 24, a las 17.00 horas en la Biblioteca Municipal, en el marco de la celebración del día de Aragón en San Esteban de Litera, se celebrará una jornada en la que un grupo de docentes de la localidad y bibliotecaria explicarán diferentes cuentos infantiles y realizarán un taller de marcapáginas con la temática de San Jorge.