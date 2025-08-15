San Roque y la Virgen de agosto vuelven a teñir buena parte de Aragón de fiesta en este puente

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un año más, la llegada del puente de agosto, con festividades como la Virgen de la Asunción --15 de agosto-- y San Roque --16 de agosto--, pondrán en marcha los días más festivos del año, con cerca de 80 localidades aragonesas que celebrarán sus fiestas patronales esta semana.

Así, en la provincia de Huesca, mientras su capital apura las últimas horas de las Fiestas de San Lorenzo, otras muchas comenzarán a celebrar. Es el caso de Esplús, donde empezaron el día 13 y, hasta el domingo, sus calles se llenarán de música y espectáculos para todas las edades entre los que destacan dos habituales en el Alto Aragón: Los Titiriteros de Binéfar y el ilusionista Civi Civiac.

En el caso de la localidad de Fonz, la música acompaña al tradicional toro de fuego, con hasta dos sesiones por noche, y a otros actos tradicionales, como el Campeonato de Guiñote, en sus fiestas en honor a la Asunción, que se prolongarán hasta el domingo.

Desde el miércoles, con su tradicional desfile de carrozas, llevan celebrando en San Esteban de Litera cinco días de fiesta bien intercalados con almuerzos para reponer fuerzas y que culminarán el domingo con el "entierro de la sardina".

La Virgen de Agosto 'patrocina' también las fiestas mayores de Zaidín, en las que regresa su 'Carrera de cacharros', los nostálgicos podrán bailar con un homenaje a la artista italiana, Raffaella Carrá, y que terminarán el domingo con una tortilla gigante previa a los fuegos artificiales, que serán el broche final.

San Roque es el patrón de las fiestas de La Puebla de Montañana --aquí denominado 'San Roc'-- o de Saravillo, donde lo mismo se podrá disfrutar de un 'parchimojito' --un torneo de parchís cóctel en mano-- que de un concierto de violín en torno al barroco más refinado de Europa.

Tras el pregón, a cargo del director de cine Javier Macipe --'La estrella azul'--, las fiestas de Biescas se prolongarán hasta el lunes con los toros de fuego como protagonistas, así como las actividades deportivas, con bolos, juegos tradicionales o la XXI Cross Popular Villa de Biescas. Unas fiestas en las que "reinarán" seis presidentas y cinco representantes infantiles --entre ellos dos niños--.

También en el Pirineo y en honor a la Asunción, en Canfranc tendrá un espacio privilegiado el folclore, con el concierto del Orfeón Jacetano y los Grupos Folklóricos Alto Aragón y Es Mosicos del País, mientras que en el aspecto gastronómico sus calles olerán a melocotón con vino, chocolate y a carne a la pastora. Además, este sábado, para bajar la chocolatada, canfraneros y visitantes podrán competir en unas Olimpiadas Rurales.

UNA 'CALZONCILLADA' Y MUCHOS TOROS EN ZARAGOZA

En la provincia de Zaragoza, Caspe ya está en la recta final de sus fiestas de San Roque, que incluyen uno de los actos más originales, una carrera en calzoncillos o 'Calzoncillada', que suma ya su vigésimo séptima edición. Los caspolinos finalizarán su semana grande el 16 de agosto con una ofrenda de frutos y una misa baturra en honor a su patrón.

También celebra sus fiestas en honor a San Roque la segunda ciudad de la provincia, Calatayud, que están declaradas de Interés Turístico Regional, con un cartel musical en el destaca el veterano cantante Ramoncín.

Los festejos taurinos populares coparán los programas festivos en buena parte del territorio zaragozano. Uno de los ejemplos más claros es la localidad de Alfamén, que también tiene a San Roque como Patrón, con vaquillas, encierros o el tradicional 'toro de ronda' --toro de fuego--, aunque uno de los momentos más multitudinarios es el pregón, al que las peñas acuden disfrazadas, este año bajo la temática de películas y series.

En El Burgo de Ebro, cuyas fiestas se prolongarán hasta el día 20 y que vienen precedidas de unas 'pre-fiestas' desde el pasado sábado, tendrán una fiesta de la espuma, un 'Gran Prix' y concursos de sangría o repostería. En la parte musical, repasarán 'La edad de oro del pop español' y las canciones del mítico grupo sueco Abba.

Por otro lado, en estas fechas la programación no se queda sólo en los municipios más poblados, sino que los más pequeños también saben cómo celebrar. Es el caso de Bijuesca, de menos de un centenar de habitantes, que conmemora sus fiestas en honor a la Virgen del Castillo y a San Roque, con una importante presencia de la gastronomía --concurso de tortillas de patata o una subasta de roscones y chocolates-- y de las parejas, con el 'Baile del farolillo'.

San Roque es también el patrón de Monterde, que festejará sus días grandes hasta este domingo con una amplia presencia del folclore aragonés, con jotas y misa baturra, pero también de la música más actual, con la actuación del dúo Florida y Hermoso y tributos a Melendi y Estopa.

EN TERUEL, DE OLIMPIADAS A HIPNOSIS

En territorio turolense tampoco escasean los pueblos que tienen como patrón a San Roque, como es el caso del pequeño pueblo de Alobras, que ha programado una yincana para adultos, una guerra de agua para niños y hasta unas olimpiadas, aunque quizás lo que más llama la atención es que recibirán la visita de un mentalista e hipnotista --Sergi Expósito--.

En cambio, Alfambra festejará en honor a la Asunción e incluye en su programa una misa baturra, pasacalles con escobazo y una Fiesta de la Cerveza.

En Martín del Río, que ya hizo una previa el pasado sábado con su Fiesta de la Trashumancia, prosiguen hasta el domingo con concursos de petanca, música pop-rock de los años 80 y 90, una fiesta ibicenca o una exhibición de toro embolado.

La Comarca del Matarraña también tendrá varios pueblos en fiestas, como es el caso de Valderrobres, cuyos días grandes finalizarán el martes, 19 de agosto, con una comida para la tercera edad, pero hasta entonces tendrán espectáculos de rumba, magia, folclore o un dúo con arpa y voz, en un programa en el que resalta también el Concurso de Morra Aragonesa --un juego tradicional de manos muy popular en la provincia de Teruel--.

También en el Matarraña, Calaceite celebra hasta el domingo unas fiestas mayores en las que el gran protagonista será el toro, con actos taurinos incluso infantiles, pero con espacio para otros actos más lúdicos como unos 'autos locos' o para sesiones de baile cada noche.

Aunque las fiestas principales de Calanda son en octubre en honor a la Virgen del Pilar, esta localidad bajoaragonesa también celebra San Roque, con unos días festivos que culminarán el domingo y que estarán protagonizados por los toros de fuego, el deporte o dos fiestas acuáticas para mitigar la ola de calor que va a acompañar durante todo el puente.

Por último, en las Cuencas Mineras, Plou también ha organizado unas olimpiadas --'Ploulimpiadas'--, así como varias competiciones deportivas carreras pedestres y en bicicleta o un torneo de padel. En el apartado más festivo, además de los bailes de cada noche, la nota de color la pondrá una fiesta hawaiana en la madrugada del viernes al sábado.

La lista no acaba aquí: los turolenses Camarena de la Sierra, Monroyo o El Cuervo; los zaragozanos La Puebla de Alfindén, Pinseque, Sabiñán o Morata de Jalón; o los oscenses Albelda, Bonansa o Labuerda también bullirán estos días por sus fiestas patronales.