San Valero trae cinco días de música, teatro, actividades infantiles y las tradiciones más arraigadas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, guía una visita de ciudadanos al Ayuntamiento en la jornada de San Valero. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fiesta patronal de San Valero en Zaragoza se extenderá en 2026 durante cinco días en torno a la fecha del día grande, el 29 de enero, en el que el Ayuntamiento de la capital aragonesa volverá a desplegar su programación tradicional que reúne cada año a miles de personas en el centro de la ciudad, inmersa en una jornada de tradiciones, entretenimiento y encuentro de los vecinos en las calles de la ciudad. De esta forma, las propuestas de ocio, cultura y entretenimiento se desarrollarán del 28 de enero al 1 de febrero.

El reparto del tradicional roscón, la jornada de puertas abiertas del Ayuntamiento de Zaragoza la bandera floral, el Tragachicos y el León Garganchón, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la música popular y los conciertos al aire libre componen los ejes centrales del Día de San Valero, mientras que el resto de la programación incorpora rondas, festivales musicales y espectáculos itinerantes, entre los que destaca 'Quimera y Aquiles', una gran propuesta de teatro de calle.

San Valero 2026 comenzará el miércoles 28 de enero con la Ronda del Gallo, con los prestigiosos cantadores de jota Nacho del Río y Beatriz Bernad como padrinos. Ese día, desde las 19.00 horas, este recorrido folclórico por el centro transitará por la Plaza de la Magdalena, calle Mayor, Pedro Ramírez, San Lorenzo, Coso, Heroísmo y calle Asalto, para retornar de nuevo a la Plaza de la Magdalena. Esa misma tarde, Harinera ZGZ acogerá el espectáculo Agustina y Valero van de terapia, de Teatro Indigesto.

REENCUENTRO CON LAS TRADICIONES

El jueves 29 de enero concentrará la programación central de la festividad. Desde las 10.00 horas, el Ayuntamiento de Zaragoza celebrará su jornada de puertas abiertas, con visitas guiadas ininterrumpidas hasta las 20.00 horas y apariciones teatralizadas en distintos momentos del día.

Además de la curiosidad que despiertan las estancias municipales, ciudadanos y visitantes podrán beneficiarse de la jornada de puertas abiertas de los museos municipales de la Ruta de Caesaraugusta --de 10.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 21.00 horas-- y del Museo del Fuego y de los Bomberos --de 10.00 horas a 14.00 horas--.

A esa misma hora comenzará uno de los actos más populares de la jornada: el reparto del tradicional roscón gigante, de 600 metros y unas 20.000 raciones, en la Plaza del Pilar, organizado por El Periódico de Aragón. Al mismo tiempo se realizará la elaboración de la bandera floral de Zaragoza, con la colaboración de la Asociación de Floristas de Aragón, en la que participarán los miembros de la Corporación municipal.

PROGRAMACIÓN INFANTIL, BANDAS Y RONDAS

El público infantil y familiar tendrá un papel destacado durante todo el día 29, con diferentes propuestas como la salida, a las 11.00 horas, de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, que recorrerá desde la Plaza del Pilar el entorno del Casco Histórico (Don Jaime I, calle Manifestación, Alfonso I y Plaza del Pilar); el León Garganchón (Fuente de Goya - Plaza del Pilar) y el Tragachicos (Plaza de Salamero). A estas actividades se suma el espectáculo infantil Los Tropezantes, de Almozandia Teatro, acompañado del reparto de roscón infantil en la plaza de la Delegación del Gobierno.

Esa mañana de San Valero se completará con propuestas profundamente arraigadas en la cultura popular zaragozana, como las actuaciones joteras de los grupos Danzar y L'Ausín, en el escenario de la Fuente de la Hispanidad, así como la música de Malayer Band de Torrero o la Banda de Música de Casetas, en la plaza de San Pedro Nolasco.

La Asociación de Vecinos Arrabal ha organizado visitas guiadas al Centro de Interpretación de San Lázaro y el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores en la iglesia de Nuestra Señora de Altabás.

Al día siguiente, 30 de enero, a las 19.00 horas la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acogerá un desfile de indumentaria aragonesa, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Esa misma noche, recorrerán las calles del centro las rondas joteras de Raíces de Aragón y la de la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas. La primera partirá a las 20 horas de la Plaza José Sinués y seguirá por San Andrés, San Jorge, San Pedro Nolasco, Hermanos Argensola, Cedro, Santa Marta, Dormer, Cisne y Plaza de La Seo.

La segunda recorrerá desde las 20.30 horas la Plaza Ariño, Plaza Santa Cruz, Espoz y Mina, San Braulio, Molino, Alfonso I, Torrenueva y Plaza San Felipe.

TRES JORNADAS DE MÚSICA CON 'FESTI VALERO'

La música volverá a ser uno de los grandes atractivos del Día de San Valero, con conciertos y actuaciones de distintos estilos. El Festi "Valero", con la colaboración de Aragón Radio, reunirá en la Plaza de la Justicia a Zambra, Jimmy J. Moore, Ester Vallejo y Direi, destacados artistas del panorama musical aragonés.

Como novedad, "Festi Valero" amplía sus actuaciones a los días 31 de enero y 1 de febrero, en el escenario de la Delegación del Gobierno. El día 31 estará destinado a la juventud, con los conciertos de Ferrán y Willowisp, mientras que el 1 de febrero se enfocará a la música folk, con las actuaciones de Prospekt y El Vicio del Duende.

GRANDES ESTRUCTURAS TEATRALES

Entre las actividades más destacadas del programa ampliado figura el espectáculo itinerante 'Quimera y Aquiles', de la compañía castellonense La Fam Teatre, que el sábado 31 de enero, a las 18.00 horas, convertirá el Paseo de la Independencia en un gran escenario urbano, con dos salidas simultáneas de sendas figuras mecánicas desde Plaza España y Plaza Aragón.

Quimera surge de la mitología griega. Hija de Tifón y Equidna, se trata de una bestia con forma de dragón que vagaba por el mundo aterrorizando a las poblaciones. Con 6 metros de altura, 12 de longitud y casi 1.500 kilos de peso, se presenta como un enorme títere articulado construido en hierro, cuero y madera, que permite al público navegar entre el mito y la leyenda.

Por su parte, Aquiles, hijo de la diosa Tetis y del mortal Peleo, fue uno de los grandes héroes de la mitología griega. En el espectáculo se adentra en la ciudad con más de 5 metros de altura y cerca de 800 kilos, irrumpiendo en la vida cotidiana con un impacto visual de gran fuerza, que fascina a los asistentes.

A lo largo de estos cinco días, la ciudad acogerá también programación en distintos espacios culturales, a la que se suman las actividades organizadas por centros cívicos, bibliotecas, centros de mayores, museos municipales, el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen y el Auditorio de Zaragoza, que se incorporan a la celebración del patrón con propuestas específicas.

La programación de San Valero cuenta con el apoyo de El Periódico de Aragón, Puerto Venecia, Aragón Radio y El Corte Inglés. Toda la agenda detallada de San Valero 2026 puede consultarse en la web municipal 'zaragoza.es/sede/portal/cultura/san-valero'.

CAMBIOS EN LA MOVILIDAD

Dos jornadas de las cinco que componen este año los actos con motivo del Día de San Valero, van a necesitar ciertos cambios en la movilidad del centro de Zaragoza. El día del santo, el 29 de enero, se producirá el desvío del tráfico de la calle Don Jaime entre las 11.00 horas y las 12.00 horas por el paso de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Por otra parte, el 31 de enero, el espectáculo itinerante que se va a desarrollar en el Paseo de la Independencia hará que se corte esta avenida entre las 16.00 horas y las 21.00 horas, que afectará al la circulación del tranvía entre Plaza Aragón y Murallas, con bucles durante este tramo horario. También los autobuses y todo el tráfico rodado desde la Plaza de España hasta la Plaza de Aragón.