Sánchez Quero acusa a Celma de "desvergüenza y cinismo" por cuestionar el uso de las redes institucionales de la DPZ

Archivo - El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha acusado al presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, de actuar con "desvergüenza y cinismo" al denunciar un supuesto uso partidista de los canales institucionales de la institución provincial. "Somos la institución más pulcra e imparcial", ha defendido Sánchez Quero, quien ha reprochado a Celma que critique a la Diputación "en su obsesión por criticarnos y hacer méritos para medrar en su partido".

"Es repugnante", ha añadido el presidente provincial, que también ha pedido a Celma "que se quiera un poco más". A su juicio, el dirigente popular podría haber esperado unos días antes de lanzar sus críticas, después de que el PSOE denunciara el uso de las redes sociales de la Diputación de Huesca. "Si quería salir a manchar y embarrar a la DPZ al menos podía haber esperado unos días para disimular", ha manifestado.

Sánchez Quero ha defendido que la página web y los perfiles sociales de la institución provincial han respondido, responden y seguirán respondiendo a las críticas del PP y de cualquier otra formación política. "Solo faltaba que no podamos defendernos de sus mentiras y sus infundios", ha argumentado, al considerar legítimo que la institución conteste a los cuestionamientos de los partidos.

CRÍTICAS AL USO DE LAS REDES INSTITUCIONALES

El presidente de la DPZ también ha instado a Celma a informarse antes de formular sus acusaciones y ha asegurado que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón utilizan sus canales institucionales para responder a comunicados y ruedas de prensa de los grupos de la oposición.

"Ya sabemos que al señor Celma no le gusta que la realidad le estropee un buen titular", ha ironizado Sánchez Quero, quien ha trasladado además sus críticas a la Diputación de Huesca. En concreto, ha pedido al líder provincial del PP que reclame a sus compañeros oscenses que no republiquen ni marquen como "me gusta" publicaciones del PP de Huesca desde los perfiles institucionales. "Eso sí que es usar las redes de forma partidista", ha afirmado.

LA POLÉMICA POR EL INCENDIO DE ORÉS

En relación con el incendio de Orés, Sánchez Quero ha respondido a las referencias de Celma a una fotografía tomada hace tres meses y utilizada por el dirigente popular en sus críticas. El presidente provincial ha señalado que los municipios afectados estaban gobernados por el PSOE en el momento al que alude la imagen.

"Nosotros no tenemos la culpa de que todos los pueblos afectados fueran gobernados por el PSOE, eso también lo sabe, pero le da igual", ha concluido.