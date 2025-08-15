Sánchez Quero muestra su "tremendo dolor" por la muerte de Lambán: "Ha sido lo mejor que le ha podido pasar a Aragón"

Archivo - El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, con el exsecretario general del PSOE y expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el Comité Regional del PSOE Aragón en junio de 2023 - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha mostrado su "tremendo dolor" por el fallecimiento del que fuera presidente de Aragón, presidente de la DPZ y secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán. "Javier era un grandísimo amigo y una gran persona de magnitud política y personal inigualable. Es lo mejor que le ha podido pasar a Aragón", ha subrayado.

En sus ocho años de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, "a pesar de tener que afrontar unas circunstancias extremadamente difíciles, supo hacer que la Comunidad creciera y prosperara y sentó las bases tanto del Aragón actual como del futuro", ha destacado emocionado.

Sánchez Quero ha querido mandar "un enorme abrazo a la familia y a los amigos de Javier Lambán y a toda la familia socialista". "Hoy lloramos su pérdida, pero va a estar siempre en nuestro recuerdo y su ejemplo como alcalde, como presidente de Aragón y de la DPZ y como líder del PSOE Aragón guiará siempre nuestros pasos en la búsqueda de una sociedad mejor y más justo para los aragoneses y las aragonesas", ha subrayado el presidente de la Diputación de Zaragoza.