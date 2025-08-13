La sanidad aragonesa atiende a 169 personas en Urgencias por altas temperaturas desde el 1 de abril

Tres personas han fallecido en lo que va de año por golpes de calor

ZARAGOZA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sanidad aragonesa ha atendido a 169 personas en Urgencias hospitalarias desde el 1 de abril hasta el 11 de agosto por circunstancias relacionadas con la altas temperaturas, ha informado este miércoles la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán. El 11 de agosto había seis personas ingresadas por este motivo en Zaragoza y una en Teruel.

Desde que se activo el programa de vigilancia de temperaturas extremas, el pasado 1 de mayo, se han contabilizado 55 fallecimientos por encima de lo normal, coincidiendo con las altas temperaturas, pero Gayán ha recalcado: "No podemos pensar que existe una lista de 55 personas que ha muerto por el calor".

Solo tres de estas personas han fallecido por golpes de calor y el resto podrían ser personas más vulnerables y cuya mortalidad se adelanta, ha añadido la directora general.

Nuria Gayán ha destacado la importancia de hidratarse, especialmente las personas mayores, que pierden la sensación de sed, evitar el estrés térmico, sobre todo en bebés, mujeres embarazadas y personas más delicadas de salud. También, ventilar la casa por la noche y el resto del día bajar las persianas y si no se cuenta con aire acondicionado buscar un refugio climático.

Otros consejos es no hacer ejercicio físico en las horas de más insolación, protegerse con gorro, gafas de sol y ropas ligeras y en las empresas tener en cuenta la hidratación y el descanso a la sombra.

MPOX

En otro orden de cosas, ha comentado que este año hay "algún caso más" de MPox o viruela del mono en Aragón, pero ninguno es nuevo desde la alerta del verano pasado.

Gayán ha recordado que el 20 de agosto del año pasado se lanzó una alerta por una variante de MPox en la República Democrática del Congo y que los países fronterizos deben "estar muy atentos" y vacunar a su población. En la UE la vacuna de la viruela es válida para prevenir.