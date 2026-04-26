Sanidad y Bienestar Social difunden el Teléfono del Mayor en centros de salud, hospitales y consultorios de Aragón

De izquierda a derecha, la directora de Enfermería del SALUD, Teresa Clares; la gerente del SALUD, Ana Castillo; el director general de Mayores, Máximo Ariza; y la gerente de Atención Primaria, Pilar Borraz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los departamentos de Sanidad y Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón colaboran para difundir el Teléfono del Mayor, un servicio público destinado a acompañar, orientar y apoyar a las personas mayores, especialmente en situaciones de soledad no deseada.

El objetivo de la campaña conjunta es que este recurso sea visible en todos los centros de salud, hospitales y consultorios médicos de las tres provincias, por lo que a lo largo del mes de mayo se instalarán carteles informativos en estos espacios.

El Teléfono del Mayor --900 25 26 26-- está operativo 24/7 desde la pasada Legislatura y es uno de los pilares de la Estrategia Aragonesa frente a la Soledad No Deseada.

Se trata de un servicio gestionado por el Centro de Atención Telefónica de Fundación DFA que empezó a funcionar en junio de 2019 con el objetivo de facilitar autonomía y bienestar personal a sus usuarios y prevenir situaciones de riesgo, reducir su soledad, así como garantizar su bienestar emocional y su seguridad.

El director general de Mayores, Máximo Ariza, ha destacado la importancia de la difusión de este teléfono en el ámbito sanitario para lograr llegar a la población mayor.

Ariza ha recordado que "uno de los principales objetivos de este teléfono es combatir la soledad no deseada, y esta iniciativa nace de la Estrategia de la Soledad No Deseada, presentada el pasado 30 de junio".

Para Pilar Borraz, gerente de Atención Primaria en Aragón, esta campaña también va dirigida "a los profesionales sanitarios, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria", para que conozcan este teléfono que puede ayudar a muchos usuarios. "Esta iniciativa es el fruto del trabajo conjunto entre los departamentos de Sanidad y Bienestar Social, por el bien de todos los aragoneses", ha dicho.

Esta campaña refuerza el compromiso del Gobierno de Aragón con la atención y el bienestar de las personas mayores y posiciona esta vía de atención telefónica directa como una herramienta accesible que facilita la detección precoz de situaciones de vulnerabilidad y fomenta el acompañamiento, la escucha y la conexión con los recursos comunitarios.