Sanidad licita las obras de mejora de la eficiencia energética del centro de salud de Casetas por 2,4 millones de euros

Centro de salud de Casetas, donde está prevista la ejecución de las obras de mejora de eficiencia energética para optimizar el consumo y las condiciones del edificio. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora de la eficiencia energética del centro de salud de Casetas (Zaragoza) han salido a licitación por un importe de 2.427.836,06 euros, con el objetivo de reducir el consumo energético del edificio y mejorar sus condiciones de uso y, como consecuencia de ello, aumentan el confort de usuarios y profesionales.

El plazo de ejecución previsto es de ocho meses.La actuación contempla una intervención integral sobre el edificio, centrada en la mejora de su comportamiento térmico y en la modernización de sus instalaciones, de acuerdo con los actuales criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

En concreto, se llevarán a cabo actuaciones sobre la envolvente del edificio, con la mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas, la sustitución de carpinterías exteriores y la incorporación de sistemas de protección solar.

Asimismo, se actuará sobre las instalaciones, mediante la renovación de los sistemas de climatización y la sustitución de la iluminación interior por sistemas más eficientes.Las obras han sido licitadas mediante procedimiento abierto y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 18 de mayo de 2026.

Esta actuación está cofinanciada con fondos europeos a través del Programa FEDER Aragón 2021-2027, dentro de la actuación SAN01 "Eficiencia energética en el Servicio Aragonés de Salud", cuyo objetivo es fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Servicio Aragonés de Salud mantiene entre sus prioridades la mejora de la sostenibilidad de sus infraestructuras, promoviendo actuaciones que permitan reducir el consumo energético y avanzar hacia edificios de consumo casi nulo en la red sanitaria pública.