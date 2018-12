Santiago Abascal (Vox) afirma que el sistema autonómico "ha puesto a muchos españoles al margen de la unidad nacional"

Publicado 13/12/2018 22:48:11 CET

TERUEL, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves en Teruel que "el problema de España es el Estado de las Autonomías, que ha puesto a muchos españoles al margen de la unidad nacional", lo que perjudica, a "la libertad de los ciudadanos y la igualdad en todo el territorio nacional".

Ha aludido a la disparidad de regulaciones autonómicas sobre el impuesto de Sucesiones y al salario más bajo de policías nacionales y guardias civiles respecto de los agentes autonómicas, así como a las distintas prestaciones sanitarias y las críticas "frente al supuesto centralismo de Madrid" que han derivado en "el centralismo autonómico de Madrid y Barcelona".

En el mítin ofrecido en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de Teruel, se ha preguntado "para qué sirven las autonomías" si "lo primero que hacen es perseguir el español en amplias zonas de nuestro territorio", si atacan "la diversidad de España, nuestra libertad e igualdad" y "nos están hundiendo en la ruina por los gastos" ya que "todos tiran con pólvora del Rey". Por este motivo "hace falta construir un proyecto nacional donde los españoles seamos iguales en todo el territorio" con "un Parlamento, un Gobierno y un Tribunal Supremo y no 17 Parlamentos llenos de políticos con intereses personales".

"Está bien que paguemos impuestos para pagar cosas básicas para ayudar a las personas que peor lo están pasando, pero no para que unos traidores den un golpe de Estado o para traducir a españoles en el Senado", tras lo que ha alertado de que "hay una España vacía" porque "se ha roto el contrato generacional" por parte de "los políticos corruptos", ante lo que ha planteado la elección entre becas educativas e impuestos más bajos o autonomías.

También ha resaltado que España "es anterior a la Constitución de 1978" y la de 1812 porque es una "patria milenaria que ha aportado a la Historia de la humanidad los mayores logros", restando valor así a Cs porque "fichan a un francés porque lo va a hacer mejor que nosotros", en alusión al candidato de Cs a la alcaldía de Barcelona en 2019, Manuel Valls, ante lo que Vox apela "al orgullo de ser españoles, sin ninguna vergüenza y sin pedir perdón", defendiendo "los valores de nuestros padres"

MIGRACIONES

"Hemos venido a decir que España es de los españoles y que la migración no es un derecho humano" puesto que "uno no tiene derecho a ir a otro país y saltar sus fronteras", rechazando de plano el recientemente firmado Pacto de Marraquech. Ha dicho que "no nos puede obligar nadie a decir que nuestras fronteras no existen", al tiempo que ha elogiado la "solidaridad" de los españoles a través de las instituciones sociales y religiosas.

Ha abundado al decir que "no nos puede nadie obligar a aceptar que 600 personas asalten las fronteras y escupan a los guardias civiles" y que luego "les sueltan y campan por Europa, los cogen y los vuelven a mandar a España", es decir, que "no estamos obligados a aceptar una inmigración masiva, ilegal y descontrolada", que ha contrapuesto a la emigración española a otros países europeos décadas atrás, realizada "legalmente", animando a regular la inmigración "en función de las necesidades nacional y de los españoles". Ha recordado que "muchos españoles están pasándolo mal y no les llegan las ayudas" mientras que a los inmigrantes "sí les llegan".

Para puntualizar, ha subrayado que "no estamos contra los inmigrantes", avisando de que "van a estigmatizarnos, a caricaturizarnos", negando que criticar la migración sea "un delito de odio", por lo que ha pedido a todos que se movilicen en las redes sociales y sus entornos sociales "para que no nos arrebaten la libertad de expresión". Asimismo, ha pedido que "nuestra frontera esté tan protegida como la casa de Pablo Iglesias".

MEMORIA HISTÓRICA

Por otra parte, el líder de Vox ha criticado la poli tica educativa del Gobierno de Navarra por llegar al "colmo de la depravación", lo que este partido ha llevado a los tribunales, y ha reclamado también "libertad para hablar de nuestra Historia lo que nos dé la gana", rechazando por completo la Ley de Memoria Histórica, que ha pedido derogar, emplazando a los presentes a "pensar lo que queráis y sentir lo que queráis".

Abascal ha precisado que "si alguien quiere buscar a sus familiares, por supuesto puede tener esa ayuda, pero que sea gente que tenga interés y no asociaciones ideológicas que quieren restaurar el odio entre españoles", poniendo el ejemplo de los cuerpos de soldados de ambos bandos de la Guerra Civil hallados en Singra (Teruel), que Vox se ofreció a dar sepultura.

"No nos van a quitar la libertad de decir que el PSOE dio dos golpes de Estado -durante la II República-- y estuvo detrás de la provocación de la Guerra Civil", ha proseguido Abascal.

Por último, ha dicho que desde Vox "no nos olvidamos de ese mundo rural", con quien Abascal tiene "un compromiso firme", reconociendo que "no a todo el mundo le gustan la caza y los toros", defendiendo a la vez "nuestra libertad" y que "el que no quiera que no vaya". Al concluir el acto, numerosos asistentes se han fotografiado junto con el líder de Vox junto al estrado.