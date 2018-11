Santisteve exige que los cambios legislativos hacia la igualdad estén acompañados de recursos y medios

Publicado 08/11/2018 13:05:08 CET

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve ha indicado que los cambios legislativos para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, como la equiparación salarial, ayudan a los proceso de transformación, pero ha advertido de que "sin medios y recursos económicos, la ejecución de las políticas sociales no tiene mucho futuro" porque se quedan en las formas.

En este sentido, se ha referido a la Ley de igualdad entre hombres y mujeres, de la que se habla desde hace 30 años, pero "se ha quedado mucho en el aspecto formal".

Santisteve ha indicado que hay que afrontar, sobre todo, el papel de la mujer en la sociedad actual. "La subordinación de la mujer en el sistema capitalista en el que nos encontramos es de subalternidad, de soportar trabajos invisibilizados y no pagados y los peores empleos con una brecha salarial completamente injusta".

La concejal de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza Arantza Gracia, ha manifestado que lo primero es visibilizar muchas conductas porque "de tan interiorizadas que están no se es consciente de que es machismo".

CAMBIO DE MENTALIDAD

Gracia ha defendido abordar la economía desde otra perspectiva y analizar quién hace ese trabajo de cuidados de forma no remunerada. "Visibilizar estoo puede ser transformador porque hasta que no tomas conciencia de que un problema existe, no se pueden poner medios para cambiar".

Asimismo, ha subrayado que el cambio de mentalidad es muy importante para aplicar las leyes. "La Ley de igualdad recoge que no se puede dar la custodia de un hijo a su padre maltratador, pero los jueces la están dando. Tienen que ir de la mano porque sino no se puede hacer gran cosa".

El alcalde y la concejal han realizado estas declaraciones antes de inaugura las I Jornadas Internacionales feministas: ¿Cómo puede cambiar el mundo el feminismo?", que están organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la revista Contexto (CTXT), cuya consejera delegada, Mónica Andrade, también ha atendido a los medios de comunicación, junto a la socióloga, Belén Barreiro, quien ha dado a conocer los datos de la primera encuesta sobre feminismo realizada en España. El estudio es un encargo de CTXT a la empresa 40DB, fundada por la expresidenta del CIS.

Una de las conclusiones de esta encuesta realizada a mil personas revela que el 60 por ciento de las mujeres ha sufrido acoso físico o verbal, el 25 por ciento agresiones y solo el 8 por ciento presenta denuncia, ha resumido Barreiro.

