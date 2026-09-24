El Santo Grial y San Juan de la Peña serán protagonistas del IX Encuentro Internacional de Ocultura en Zaragoza

Presentación de la XI edición de Ocultura, en la sala de prensa del Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro Internacional de Ocultura alcanza su IX edición con el Santo Grial y los interrogantes históricos, literarios y religiosos que han acompañado durante siglos a la búsqueda de esta reliquia como protagonistas, incluyendo su vinculación con San Juan de la Peña. La cita será los días 4, 5 y 6 de noviembre en Zaragoza.

El programa, que reunirá a especialistas como Victoria Cirlot, Antonio Piñero, José Luis Corral, Margarita Torres, Belén Luque y Javier Sierra, se desarrollará en el Salón de Actos de Caja Rural de Aragón.

La presentación de la IX edición este jueves ha contado con la participación de la consejera municipal de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; y el periodista y escritor, además de impulsor del evento, Javier Sierra. También han asistido la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, y el catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y escritor José Luis Corral.

Sara Fernández ha destacado la importancia que tiene para Zaragoza ser sede "año tras año" de estos encuentros en los que se abordan todas las disciplinas artísticas y, por supuesto, científicas. El tema protagonista de la IX edición será el Santo Grial, ha avanzado la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, "esa búsqueda de leyendas e historias" en torno a él.

Por su parte, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural ha afirmado: "Un pueblo no lo es sin el respeto a sus propias leyendas. Los aragoneses somos austeros, a veces las ocultamos, es nuestra forma, el silencio es nuestra forma de ser barrocos y esa discreción es un vehículo de construcción de la credibilidad". Por eso, aunque "los aragoneses desconfiamos de todo lo que no tiene credibilidad, también tenemos nuestras leyendas, que son indispensables para nosotros y que en la intimidad, con discreción, las hemos custodiado, avalado y mantenido durante más de mil años para llegar a esta expresión contemporánea de la cultura aragonesa".

Olloqui ha subrayado la importancia que tiene para la cultura aragonesa San Juan de la Peña, que en la edición de este año de Ocultura tiene un papel protagonista, porque "allí nació la referencia de que Aragón es un territorio donde las leyes fueron antes que los reyes y que la forma de entender la vida, la política y la cultura está vinculada al acuerdo y al compromiso".

Todo ello, ha continuado el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, "se desarrolló, pensando siempre, en modelos donde no éramos los únicos, sino que buscábamos una identidad más grande que la nuestra, la idea de España. Eso ha generado una leyenda hermosa e indescifrable hasta el momento, que es la relación del Grial con Aragón, con San Juan de la Peña".

En este punto, ha incidido en la importancia de las leyendas para los territorios y la identidad colectiva: "Me gusta pensar que la humanidad decidió custodiar, guardar esa reliquia --Santo Grial-- en San Juan de la Peña por los valores también que tiene asociados y por la cultura aragonesa".

De modo que, el Encuentro Internacional de Ocultura "conduce a reflexionar sobre el motivo por el que la cristiandad, el orbe colectivo decidió guardar su reliquia más importante, la primera, la única vinculada a la primera comunidad cristiana, en Aragón, en San Juan de la Peña. Y ojalá eso tenga que ver con nuestros valores colectivos", ha comentado Olloqui.

El encuentro está organizado por el escritor y periodista, además de Premio Planeta de Novela, Javier Sierra, y patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración del Gobierno de Aragón. Este año se prestará especial atención a la vinculación del Grial con San Juan de la Peña para reivindicar el patrimonio histórico y cultural, después de que un incendio forestal amenazase el entorno de los monasterios este verano.

DE GOYA AL SANTO GRIAL

Javier Sierra ha recordado que la VIII edición del Encuentro Internacional de Ocultura estuvo dedicada a Francisco de Goya y, este año, "con el desgraciado incendio de las Peñas de Riglos pensamos que Ocultura sería un buen escaparate para refrescar lo que es San Juan de la Peña".

"San Juan de la Peña y el mito del Grial no son dos cosas cualesquiera, son el alma de Aragón. Lo sagrado, lo que encarna la trascendencia en la personalidad aragonesa nace en los Pirineos en el periodo medieval", ha relatado Sierra, que ha añadido que en aquella época, todo lo que estaba más allá de los Pirineos, visto desde Roma o desde Centroeuropa, era "el otro mundo, el fin del mundo".

Por lo tanto, se ha preguntado: "¿Dónde mejor esconder algo tan valioso como el Santo Grial, que en un sitio prácticamente inalcanzable a la mentalidad europea de aquella época? Aragón encarnaba eso, una tierra liminal, de frontera, de trascendencia, de misterio".

"Esa visión simbólica encajaba perfectamente con el espíritu de Ocultura", ha aseverado Javier Sierra, para aclarar que esta palabra --Ocultura-- es "un neologismo, inventada, una mezcla de 'oculto' y 'culto', lo que está oculto en la cultura". Asimismo, ha explicado que el tema del Grial es "medieval", puesto que hasta el año 1000 "esta palabra no existía".

"Se acuñará, precisamente, en los Pirineos, en relación a un objeto de uso doméstico que es el grazal, como una escudilla, un cuenco que aparecía en pinturas en iglesias románicas de Aragón. Todo eso conformaría poco a poco una novela sobre el Grial, 'El cuento del Grial', de Chrétien de Troyes. No terminaría su novela y al dejarla inconclusa hubo muchísimos otros autores europeos que quisieron completarla y ahí se hizo famosa la historia del Grial en todas las cortes europeas", ha contado Javier Sierra.

EL GRIAL EN LA LITERATURA Y SAN JUAN DE LA PEÑA

La conexión literaria del Grial ha sido estudiada a fondo por la catedrática emérita de Filología Románica en Barcelona y una de las grandes expertas en los romances del Grial, Victoria Cirlot.

Será ella quien inaugure el Encuentro de Ocultura el miércoles 4 de noviembre, antes de la conferencia 'El Grial de San Juan de la Peña', a cargo del catedrático, novelista y medievalista aragonés José Luis Corral. Un documento de 1399, correspondiente al reinado de Martín I el Humano, menciona explícitamente la presencia del "cáliz de la Última Cena" en el cenobio oscense.

El jueves, 5 de noviembre, se abordará el 'Camino del Santo Grial', una propuesta liderada por la directora del Museo Diocesano de Jaca, Belén Luque, que pretende consolidar un camino de peregrinación inspirado en el cáliz pinetense --actualmente conservado en la Catedral de Valencia-- y vertebrar las provincias aragonesas con el Levante siguiendo los lugares vinculados al recorrido de la reliquia. Conversará con la bloguera y peregrina Cristina Monzón.

Seguirá una disertación del catedrático de Filología Neotestamentaria y traductor de textos bíblicos Antonio Piñero. Su intervención ofrecerá una aproximación histórica al episodio de la Última Cena y analizará la posibilidad de que un objeto presente en aquella mesa pudiera haber llegado hasta el siglo XXI.

La jornada de cierre del encuentro, el viernes 6 de noviembre, tendrá como eje el debate generado desde 2014 a raíz de la identificación de otro cáliz milenario de piedra, conservado en la Basílica de San Isidoro de León, con el Grial. La profesora de Historia Medieval Margarita Torres, autora del estudio, expondrá su tesis.

A continuación, Torres participará en una mesa redonda con el profesor José Luis Corral en torno a las distintas interpretaciones sobre dos cálices vinculados a la tradición del Santo Grial y conservados en la península Ibérica.