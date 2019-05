Sanz (IU): "Esta legislatura es determinante para cortar la brecha de la desigualdad"

Publicado 24/05/2019 11:14:49 CET

El candidato a la Presidencia de la DGA dice que "no vamos a salir de la crisis si no hacemos una política igualitaria con los impuestos"

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha afirmado, en una entrevista con Europa Press, que "esta legislatura es determinante para cortar la brecha de la desigualdad".

"IU tiene un proyecto, esta legislatura va a ser determinante para plantarle cara a esta dinámica, que se fundamenta en asumir que hay que generar condiciones a la iniciativa privada pero sin ningún tipo de cortapisa, y pasa lo mismo con los servicios públicos y las privatizaciones: somos los únicos que hemos estado enfrente siempre, sin escondernos".

"No vamos a conformarnos con gestionar el actual estado de las cosas, lo que hace Lambán cuando dice que ha hecho una gestión estupenda, aunque es verdad que entre toda la izquierda hemos recuperado esta legislatura los recortes perpetrados por el PP, pero no es suficiente para dar respuesta a todas las cuestiones que han generado la crisis", ha aseverado.

Para Sanz, "IU siempre ha intentado garantizar la unidad de la izquierda con acuerdos amplios que sirvieran para ir concretando un programa de Gobierno nítido con el conjunto de las fuerzas de la izquierda".

Ha dejado claro que no son una fuerza que se autodefina, netamente, socialdemócrata o social-liberal, "como puede ser el PSOE o, incluso, Podemos, que está jugando en cierto modo a plantearse como una muleta rejuvenecida del PSOE", y ha considerado que "para que el PSOE haga lo que tiene que hacer es necesaria una fuerza política fuerte, seria y desde la izquierda que le haga asumir sus responsabilidades políticas para dar respuesta a la desigualdad".

RIESGO

Sanz se ha quejado de que "el PSOE prefiere pactar las cuestiones sociales con la izquierda, pero luego pacta las económicas con la derecha y ahí vemos su empecinamiento con el tema de Sucesiones, que ha pactado con la derecha porque favorece a las rentas más elevadas de la comunidad, o en Zaragoza, donde ha pactado con la derecha el impuesto de Plusvalía para rebajar ocho millones a 200 y pico inmuebles".

"Corremos el riesgo de que el PSOE opte por Cs", ha opinado, indicando que los socialistas deben "aclararse, decir si quieren pactar o no con Cs, si quieren convalidar las políticas que nos llevaron a la crisis, las que propone Ciudadanos, o si quieren lo contrario, lo que le proponemos desde la izquierda, avanzar hacia un país fuerte, con capacidad productiva y económicamente sostenible, con empleo de calidad y servicios públicos fuertes", ha planteado Sanz.

Frente a un PSOE que "se conforma" y Podemos, que "no ha tenido la capacidad suficiente para lanzar el fortalecimiento de lo público, la mejora de las condiciones laborales y ahora están diciendo, directamente, que quieren conformarse con el PSOE y gobernar con ellos", IU se perfila como "una opción nítida y clara de izquierdas que intentará ir a la raíz de los problemas de los aragoneses, la desigualdad".

ACUERDOS PARLAMENTARIOS

"La política exige acuerdos en cuestiones fundamentales" y "si todo el mundo fuera honesto a nadie le costaría nada hacer un pacto por la Educación que cristalizase en una ley con financiación suficiente que garantizase que la escuela es la primera palanca de lucha contra la desigualdad", con medidas como la gratuidad de la educación de cero a tres años, "y eso pasa porque lo público asuma el protagonismo".

En Aragón "faltan acuerdos contra la despoblación, por los servicios públicos, y desarrollos legislativos de normas que solo están escritas en el BOA: Discapacidad, memoria, LGTBI, igualdad, que tienen que ser desarrolladas hasta las últimas consecuencias".

De cara a la posible entrada de Vox en las Cortes de Aragón ha opinado que "lo que no podemos hacer es precarizar una voluntad colectiva porque haya un grupo reaccionario que no entienda un mínimo de lo que supone una democracia". Además, "con esa gente nosotros tenemos muy difícil llegar a acuerdos porque estamos en las antípodas de los valores que ponen encima de la mesa y del programa político y económico". Ha dicho que "el partido que no respeta determinados valores de convivencia, de democracia, de respeto es antidemocrático por mucho que se presente a las elecciones y sea legal que lo haga".

DESIGUALDAD

Para el líder de IU Aragón, la desigualdad económica se manifiesta en "la merma de derechos fundamentales, y por eso proponemos una red muy fuerte de servicios públicos que garantice el derecho a techo y a la energía, y el impulso a un nuevo modelo productivo, que tenga como protagonista lo público".

Este nuevo modelo productivo incluye, propone IU, la economía social, la agricultura sostenible, la I+D+i y la valorización de los productos autóctonos, desde "una vocación clara de intervención en la economía, que el resto de organizaciones políticas no ponen encima de la mesa" porque "se dedican a crear las condiciones oportunas para la atracción de capital privado". "Lo hemos visto en Teruel", ha zanjado.

FISCALIDAD

Ha prometido que IU Aragón no propondrá un incremento de la presión fiscal, matizando que sí "que pague más quien más tiene", y ha puesto de ejemplo la política fiscal del Gobierno local de Zaragoza durante la legislatura que ahora termina: "ese es el modelo".

Se trata de que el modelo impositivo sea "justo" para "quienes no pagaban nada pero se beneficiaban del dinero que se recaudaba", lo que conlleva "explorar nuevos mecanismos fiscales para las empresas y la actividad productiva de las grandes empresas que nos permitan introducir criterios de sostenibilidad en nuestra fiscalidad".

Al hilo de ello, Álvaro Sanz ha criticado la reforma fiscal impulsada por la Junta de Andalucía tras las últimas elecciones autonómicas, advirtiendo de que "no vamos a salir de la crisis si no hacemos una política igualitaria con los impuestos".

Se ha lamentado de que "la crisis se ha saldado bajando salarios y haciendo que los trabajadores paguemos más y aportemos más mientras los grandes se iban de rositas".

Así, ha recomendado derogar las dos reformas laborales y elaborar una ley estatal contra la brecha salarial, así como aumentar la capacidad de la negociación colectiva "para garantizar que la riqueza se reparte mientras se está produciendo". A su juicio, "la salida regresiva de la crisis se ataja reformando aquellas leyes que garanticen que los trabajadores participan de la riqueza a través de los salarios" porque "la riqueza la generan los trabajadores".

EMPRESA PÚBLICA FARMACÉUTICA

También ha dicho que "el Gobierno de Aragón no ha hecho una política de alquiler social en toda la legislatura", mientras que el Ayuntamiento "se ha dejado la piel para dar una solución habitacional a quienes se habían quedado desahuciados".

Álvaro Sanz ha recomendado "racionalizar, mejorar y enfocar hacia la actividad productiva" el consorcio empresarial público con actuaciones que garanticen la estabilidad de la plantilla de empresas como SARGA y crear una empresa pública farmacéutica "que genere un foco de atracción y pueda descentralizar la producción para generar una dinámica productiva y crear valor añadido". Otra propuesta es que sea el sector público el que valorice la madera de los bosques.

"Hay que hacer lo posible para que todo el sistema productivo se enfoque a las personas que están vertebrando el territorio", ha dicho en alusión a la economía social. También ha pedido que se reforme la Ley de Cooperativas para facilitar la fórmula público-social.

En materia de financiación autonómica, ha abogado por cumplir los preceptos estatutarios, "que se pague la deuda histórica" y que la región sea tenida en cuenta "realmente" para determinar sus prioridades en los Presupuestos Generales del Estado. "Aragón necesita otro modelo de financiación", ha aseverado.