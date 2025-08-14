Sara Fernández replica al PSOE que se ha acordado con las casas regionales organizar la ofrenda de frutos

Además recibirán una compensación económica y tendrán a su disposición el escenario de la fuente de la Hispanidad

ZARAGOZA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha replicado a las críticas del PSOE para dejar claro que "siempre" trabajan con los colectivos implicados en las fiestas del Pilar. "Es el caso de la Federación de Casas Regionales, con la que un año más hemos llegado a un acuerdo, por el que organizar la ofrenda de frutos, por el que recibirán una compensación económica y tendrán a su disposición una actuación en el escenario de la fuente de la Hispanidad, además de, la noche del día 12, el escenario de la fuente de Goya".

Sara Fernández ha lamentado que "el PSOE sigue empeñado en obviar los datos de participación que avalan que las fiestas del Pilar, con la cifra récord del año pasado de 2.600.000 participantes. Siguen siendo unos días llenos de tradición y de atracción cultural y lúdica para los turistas que nos visitan".

En términos generales, la consejera municipal ha señalado que "lo que le molesta al PSOE es que hemos consolidado un modelo de fiestas para todos, porque hemos descentralizado las fiestas, ya que en todos los distritos urbanos y barrios rurales hay alguna programación de fiestas, con actos y eventos para todos los públicos".

Estos años, además, se ha incrementado la oferta específica de programación para mayores, para los más pequeños y el ocio alternativo para jóvenes, ha detallado. Además, se añade la presencia de la programación en calles y plazas de todas las disciplinas escénicas y estilos, "porque son días para descubrir artistas nacionales e internacionales, pero donde el talento local, los artistas y compañías de aquí son la prioridad en el programa municipal".

SEGURIDAD

A esto se suma el respaldo de las tradiciones, con el crecimiento anual de la ofrenda de flores, con novedades en cada edición. También "el año pasado, por primera vez", hubo grupos representando a los distritos y barrios zaragozanos en la ofrenda de frutos, se celebraron los 25 años de la nueva comparsa en el pregón, y se convirtió en un nuevo acto la subida de la virgen del Pilar a la estructura de la ofrenda, a la que asistieron más de 8.000 personas.

La programación de calle y mucha de los equipamientos, es gratuita, que supone una "apuesta efectiva por la cultura accesible", ha remachado Sara Fernández.

Por último, ha recordado que "la seguridad es nuestra prioridad, con la ventaja de que los ciudadanos de Zaragoza son ejemplares y, año tras año se demuestra con una celebración sin incidentes destacables". Aun así, para reforzar este ámbito, desde 2019 se han instalado contadores y cámaras de vigilancia, al tiempo que "se mejoran los sistemas de seguridad y la coordinación institucional".

De esta forma, ha opinado que "frente a la demagogia del PSOE, el Gobierno de la ciudad organiza las fiestas del Pilar en todos los barrios, para todos los zaragozanos y visitantes y pensando en nuestro sector cultural y turístico", ha zanjado.