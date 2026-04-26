El Saraqusta da a conocer la resistencia y el sufrimiento extremo narrados en 'La Bolsa de Bielsa'

El director del festival, José Ángel Delgado, y el director del documental ‘La Bolsa de Bielsa’, Arturo Méndiz, en la rueda de prensa celebrada en el Teatro Romano de Zaragoza. - SARAQUSTA FILM FESTIVAL

ZARAGOZA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La VI edición del Saraqusta Film Festival ha comenzado este domingo con la programación de todas las secciones, tanto oficiales como fuera de concurso. Por la mañana, el documental 'La Bolsa de Bielsa', de Arturo Méndiz, ha inaugurado la 'Sección aragonesa'.

Escrito y dirigido por Arturo Méndiz y producido por Bastian Films, narra el episodio histórico de la Bolsa de Bielsa, uno de los últimos focos de resistencia republicana en el Pirineo aragonés durante la Guerra Civil.

A través del relato de la 43ª División y de la población civil que vivió aquellos días, la película reconstruye una lucha marcada por el aislamiento, la dureza del entorno y la amenaza constante del avance franquista.

El director se sintió atraído por este episodio histórico por su conexión personal con la historia al ser su madre uno de los niños que tuvo que cruzar por el puerto viejo y huir a Francia. Además, era una historia desconocida de la que no escuchó nada hasta que no fue adulto y le asombró "ese silencio siendo algo que había determinado tanto estos pueblos".

El documental cuenta con los testimonios de cinco descendientes de vecinos que vivieron la dureza de ese episodio. "Para los que lo vivieron no era el pasado, sino el presente, por eso era tan duro hablar de ello; no lo contaban a los hijos y se quedó como algo secreto", ha explicado Arturo Méndiz durante la rueda de prensa.

En palabras del director, "el documental trata sobre el empecinamiento de que cuando todo está perdido, la gente decide quedarse y aguantar con un sufrimiento extremo. Visto ahora con la mirada del presente, la pregunta es ¿eso tenía sentido?", ha declarado.

En cuanto a la programación de mesas redondas sobre cine e historia, la charla de hoy ha girado en torno a "Conflictos bélicos del siglo XX y su representación en el cine" y ha contado con la participación de Óscar Cervera, Andrea Pérez y Diego Benedí.

OBRAS A CONCURSO

En la sección oficial, hoy comienza la programación de largometrajes y documentales a concurso: el documental 'Fiume o morte!' y el film italiano 'Primavera' podrán verse en el Cine Cervantes a las 19.00 horas y a las 21.00 horas.

'Primavera' (Italia, 2025) es la primera película que dirige el prestigioso director de escena italiano Damiano Michieletto, responsable de importantes producciones operísticas y ganador, entre otros premios, del prestigioso Laurence Olivier en 2015 por la producción de Cavalleria rusticana de Mascagni y Pagliacci de Leoncavallo en la Royal Opera House de Londres.

El film, una adaptación de la novela 'Stabat mater' del novelista, dramaturgo y poeta italiano Tiziano Scarpa, nos traslada a la Venecia del siglo XVIII, donde una joven virtuosa del violín, Cecilia, permanece confinada en el orfanato Pieta'.

Su única escapatoria parece ser el matrimonio. Sin embargo, su vida cambia cuando Antonio Vivaldi, un compositor brillante y ambicioso, llega como nuevo profesor de violín. La película está protagonizada por una de las promesas del cine italiano, la cantautora y actriz Tecla Insolia, en el papel de Cecilia, y Michele Riondino encarnando al compositor Antonio Vivaldi.

En la sección oficial de documentales a concurso compite 'Fiume o morte!' (Croacia, 2025). Dirigido por Igor Bezinovic, relata los episodios vividos el 12 de septiembre de 1919 cuando, con una tropa de alrededor de 300 soldados, Gabriele D'Annunzio invade la ciudad croata de Rijeka (en italiano Fiume) con la intención, en un primer momento, de anexionarla a Italia. En uno de los asedios más extravagantes de todos los tiempos, este hombre pasa de ser un artista a un dictador.

Y FUERA DE CONCURSO

Fuera de concurso, se proyecta dentro de la sección Panorama Saraqusta 'Ena. La reina Victoria Eugenia', de Javier Olivares, a las 17.00 horas en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

La serie emitida en La 1 de TVE y protagonizada por Kimberley Tell, premio Saraqusta 2026. narra la historia de una joven británica que dejó su país para casarse con Alfonso XIII, enfrentando un atentado en su boda y luchando por ser aceptada en una corte que nunca la vio con buenos ojos.

A pesar de ello, Victoria Eugenia se convirtió en un referente de modernidad y estilo, un símbolo de la lucha entre tradición y progreso en la España del siglo XX.

Está basada en la novela de Pilar Eyre 'Ena. La novela'. También cuenta en el reparto con Joan Amargós, Elvira Mínguez, Juan Gea, Luisa Gavasa y Mariano Peña.