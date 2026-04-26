Vox pide que los migrantes pierdan la nacionalidad española si se les condena por pertenencia a organización criminal

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha reclamado que los migrantes pierdan la nacionalidad española adquirida si tienen una condena firma por pertenencia a organización criminal y sean expulsados del país.

Así lo han reclamado en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por registrada en la Asamblea de Madrid en la que la formación liderada por Isabel Pérez Moñino buscará el apoyo del PP para reclamar esta modificación legal al Gobierno de España.

Según Vox la Comunidad de Madrid vive un "aumento sostenido de la criminalidad" y ha afirmado que afectan especialmente a los asesinatos y al tráfico de drogas, que se "relaciona directamente con la actividad de grupos criminales" cada vez más "violentos, más estructurados y con mayor capacidad de intimidación y daño social".

"La presencia significativa de individuos de origen extranjero que han obtenido la nacionalidad española, así como la existencia de menores inimputables utilizados como herramienta delictiva, introduce nuevos retos que demandan una reflexión legislativa de ámbito tanto autonómico como estatal", sostiene el parido.

Vox señala en su iniciativa que el artículo 11 de la Constitución Española establece el régimen general de la nacionalidad, permitiendo al legislador determinar las causas de pérdida de la nacionalidad adquirida, mientras que el artículo 25.2 garantiza la orientación de las penas, "sin excluir la posibilidad de adoptar medidas adicionales en materia administrativa y de extranjería".