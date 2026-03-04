SARGA realiza más de 230.000 recogidas de animales muertos en 2025 y atiende el 99% en menos de 48 horas

La empresa ha retirado más de 93.000 toneladas y es un servicio esencial para la bioseguridad y el funcionamiento diario de la ganadería aragonesa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), empresa pública dependiente del Gobierno de Aragón, gestiona en 2025 un total de 230.591 avisos del servicio público de recogida de subproductos animales no destinados a consumo humano (MER), que se tradujeron en la retirada de 93.220 toneladas en explotaciones ganaderas aragonesas, un 3,44% más que en 2024.

SARGA ha cerrado 2025 con un alto nivel de cumplimiento en la prestación del servicio MER en Aragón: el 99,43% de las llamadas se atendieron dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, y el 22,68% se resolvieron en el mismo día del aviso, según los datos facilitados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Por volumen de retirada, el porcino concentró la mayor parte del servicio, con el 84,42% de los kilogramos recogidos en explotaciones ganaderas. Le siguieron el bovino (5,64%), el ovino-caprino (4,17%) y el avícola (4,86%). En total, la operativa supuso recorrer 4,3 millones de kilómetros a lo largo del año.

Para garantizar la cobertura en todo el territorio, SARGA cuenta con 79 vehículos destinados a la recogida radial en explotaciones y con 9 semirremolques nodriza, utilizados tanto en servicios de bajas masivas como en el transporte desde los centros de transferencia de Aragón hasta las industrias de transformación.

La encuesta de satisfacción de clientes realizada sobre el ejercicio 2025 sitúa las puntuaciones medias del servicio por encima del 8 sobre 10 en todos los apartados. En detalle, la atención telefónica obtuvo un 8,82; el servicio prestado en las explotaciones, un 8,63; y la valoración de la página web y la aplicación móvil, un 8,36.

En paralelo, el uso de la aplicación móvil, implantada en 2021 y renovada en 2025, continúa creciendo y ya alcanza al 28,9% de los usuarios, aunque la encuesta constata que los ganaderos siguen eligiendo las alternativas no digitales para la gestión de los avisos.