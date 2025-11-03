Sariñena (Huesca) duplica las frecuencias de autobús con Zaragoza y las triplica con Huesca

El consejero Octavio López en el acto de inauguración del Lote 4 del mapa concesional en Sariñena. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lote 4 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón, relativo al Área de Monegros con Huesca y Zaragoza, se ha puesto hoy en marcha con 20 nuevas líneas de autobús con las que Sariñena duplica las conexiones con Zaragoza y las triplica con la capital de la provincia oscense.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha supervisado la puesta en marcha de estas líneas en la capital de Los Monegros que desde hoy "prestan servicio a 43 municipios de cuatro comarcas --Los Monegros, la Hoya de Huesca, la Comarca Central y la Comarca del Bajo Cinca--, con una renovada y eficiente flota de autobuses, con tecnología híbrida y más accesibles a personas con discapacidad o movilidad reducida, que recogen y dejan viajeros en 115 puntos de parada de las diferentes rutas".

Octavio López ha mencionado también los municipios y núcleos que por primera vez van a disponer de servicio de autobús gracias al nuevo mapa concesional autonómico: Albalatillo, Castelflorite, Mompenillo, La Masadera, Pallaruelo de Monegros y Vicién.

"Es vocación de este Gobierno de Aragón extender y ampliar los derechos de movilidad de los aragoneses, por eso, a través de los diferentes lotes pasamos de dar servicio a 900 núcleos con las líneas anteriores a prestarlo en 1.300 núcleos de todo Aragón con las actuales y eso es mejorar la vida de las gentes del medio rural y poner en marcha medidas eficaces para luchar la despoblación, que es una de las prioridades del Gobierno de Jorge Azcón".

Además de mejorar las frecuencias y prestar los servicios con una renovada flota de autobuses, los usuarios se van a ver beneficiados desde hoy de tarifas más económicas. "El viaje entre Sariñena y Zaragoza cuesta hoy un 27% menos que ayer y los abonos, pensados para quienes más necesitan el servicio, que son los jóvenes y las personas mayores, tienen descuentos de hasta el 60%", ha resaltado Octavio López.

Para el consejero, el de hoy "es un día muy importante para los municipios y núcleos de cuatro comarcas, porque los más de 90.000 habitantes a los que llegan estos servicios disponen desde esta mañana de un nuevo, renovado y mejorado transporte público".

El responsable de la política de Transportes del Gobierno de Aragón ha manifestado que "lo que hoy estamos haciendo es facilitar la vida cotidiana de los aragoneses y generando oportunidades al territorio a través de la mejora de la movilidad, que es el deber último de quienes gestionamos los recursos públicos".

En el acto de presentación de las nuevas líneas de autobús del Lote 4 han intervenido también el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, y el alcalde de Sariñena, Francisco Villella.

El primero ha explicado la operativa dispuesta por la empresa adjudicataria, Los Monegros Movilidad S.L., participada por Therpasa e Hife, para la puesta en marcha de la operativa, cuya primera expedición ha salido a las 7.00 horas de Sariñena hacia Zaragoza. "Lo que hoy ponemos en marcha es el servicio más completo de transporte público que han tenido en su historia las comarcas, municipios y núcleos por los que desde hoy transitan las nuevas líneas, 12 de las cuales parten y llegan a Huesca capital, nueve a Sariñena y cuatro a la capital aragonesa".

Por su parte, Villella se ha felicitado por la mejora de las líneas de autobús que tienen en la capital de Los Monegros uno de sus puntos más transitados.