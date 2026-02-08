Sector Federal Ferroviario de la CGT convoca una huelga de 3 días y critica su exclusión de la reunión con el Ministerio

Cartel del Sector Federal Ferroviario de la CGT en el que llama a la huelga desde este lunes. - CGT

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) convoca huelga en todo el sector ferroviario desde este lunes 9 de febrero y hasta el próximo miércoles 11 ante la situación que atraviesa el ferrocarril y la ausencia de respuestas globales a los problemas estructurales que afectan al sistema ferroviario en su conjunto.

Los convocantes tienen previsto concentrarse este lunes 9 de febrero a las 12.30 horas frente a la estación Delicias bajo el lema 'El sector ferroviario dice basta: únete para salvar el ferrocarril'.

A juicio de SFF-CGT, "decisiones políticas han promovido una fragmentación empresarial del ferrocarril que no se corresponde con la realidad del trabajo diario".

Asimismo, critican que, "aunque formalmente existan distintas empresas, las plantillas comparten condiciones, riesgos y consecuencias derivadas de un mismo modelo de gestión, lo que hace necesario abordar los conflictos desde una perspectiva sectorial.

Desde SFF-CGT se señala que queda de manifiesto "el deterioro progresivo del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante, vinculado a procesos de externalización, reducción de plantillas y priorización de determinadas inversiones en detrimento de la red convencional".

También advierten de que "el aumento de circulaciones sin refuerzos suficientes en mantenimiento y personal tiene impacto directo en la seguridad ferroviaria".

En este marco, el SFF-CGT mantiene la convocatoria de huelga y anuncian próximas movilizaciones en la ciudad de Zaragoza. A esta convocatoria se ha adherido el Sindicato de Estudiantes que ha manifestado públicamente su defensa de un ferrocarril público, seguro y de calidad como servicio esencial para la ciudadanía.

El SFF-CGT lamenta, asimismo, "la exclusión de uno de los sindicatos con mayor implantación y representación en empresas como ADIF, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo de un encuentro con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se ha limitado a SEMAF, UGT y CCOO".

Por último, recuerdan que ya en el mes de septiembre se solicitó una reunión para trasladar deficiencias en materia de mantenimiento y prevención, sin que se produjera respuesta por parte del Ministerio.

La organización sindical reitera que la resolución del conflicto requiere la participación de los ministerios competentes, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, las empresas públicas y privadas del sector y el conjunto de la representación legal de las personas trabajadoras.