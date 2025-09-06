La segunda fase de las obras de regeneración de las orillas del río Huerva comienza a finales de septiembre

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza va a iniciar en la segunda quincena de septiembre las obras de la segunda fase de transformación de las orilas del río Huerva a su paso por la capital aragonesa para mejorar su biodiversidad y acometer su regeneración paisajística e hidromorfológica.

De esta forma, el final de la fase uno y el comienzo de la siguiente se harán de manera coordinada. Así lo ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien además ha mantenido una reunión esta semana con los vecinos del entorno de la calle Viva España, quienes habían solicitado cambios en la proyección de la pasarela peatonal que unirá su ribera con la de la calle Manuel Lasala.

"Los técnicos municipales han planteado mover la base de la pasarela unos pocos metros aguas arriba, terminando junto a un edificio cuya única ventana estará por encima de la cota del viaducto", ha apuntado Serrano, quien ha explicado que "la CHE ya ha dado su visto bueno, dado que no se cambian las condiciones hidráulicas del cauce ni tiene afecciones", si bien ha requerido un rediseño y "un encaje geotécnico complejo en los terrenos que ha sabido solventar nuestro personal municipal".

Con todo ello, se ultiman ya los preparativos para esta segunda fase que supondrá una inversión de 23.071.804,86 euros (IVA incluido) tras ser adjudicada a la UTE Construcciones MLN - Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental SL, lo que supone una baja global del 9% respecto al valor de licitación, que era de 25.373.209,06 euros, sumando los dos contratos en los que se estructura esta segunda fase.

"Esto supone un ahorro para las arcas municipales respecto al precio de licitación que alcanza los 2.301.404,20 euros", ha asegurado Víctor Serrano.

A lo largo de este mes de septiembre irán finalizando las últimas obras que se contemplaron en la fase 1 por un valor de 8,85 millones de euros.

En el primer tramo, entre el Puente Blasco del Cacho (viveros Sopesens) hasta Gran Vía, "se ultiman ahora algunas actuaciones en el tanque de tormentas y otros aspectos menores en la cuenca; mientras que en el segundo tramo, desde Miguel Servet hasta la desembocadura, se avanza en el gran colector de Camino de las Torres, que se ha visto afectado por las olas de calor, que redujeron las jornadas laborales, y las últimas tormentas que han arrastrado elementos", ha apuntado Serrano.

RESTOS ROMANOS REUTILIZADOS PARA UN PUENTE DEL SIGLO XV

En este segundo tramo también "se ha estudiado desde el servicio municipal de Arqueología un paño de sillares que, si bien algunos son de origen romano, formaron parte como elementos reutilizados en un puente del siglo XV que conectaba las dos riberas. La base de esta estructura, en el lado de la calle Asalto, se ha limpiado y descubierto en su amplitud para ser integrada como un elemento más de la ribera dentro del proyecto", ha apuntado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda.

Con las últimas actuaciones de esta primera fase, "los técnicos municipales y la empresa adjudicataria ya han comenzado a diseñar el cronograma de actuaciones de la segunda parte de este gran proyecto de transformación y sostenibilidad de la ciudad", ha avanzado Víctor Serrano.

OCHO PARQUES A LO LARGO DEL TRAZADO URBANO

Con ello, a final de mes "las máquinas empezarán de forma simultánea en los dos tramos con los movimientos de tierras, la creación de los nuevos senderos, el repaso de elementos, la configuración de las laderas, las actuaciones de bioingeniería y la futura plantación de más de 160.000 unidades de plantas, árboles y especies arbustivas, que se adecuarán al momento idóneo de su plantación", ha repasado el consejero municipal.

Asimismo, esta segunda fase de las obras del Huerva supondrá la puesta en servicio de 8 parques repartidos a lo largo del trazado urbano del río: cinco nuevos en el primer tramo hasta la Gran Vía y la renovación de otros tres en su trazado final hasta la desembocadura en el Ebro.

Se completará la recuperación fluvial del río e incluirá la plantación de arbolado y la creación de espacios naturalizados. El proyecto del primer tramo aprovecha también para reformar varias calles del entorno, hacerlas más accesibles y amables e incorporar vegetación donde sea posible, de forma que acompañen al corredor fluvial renaturalizado.

Las obras cuentan con financiación de dos convocatorias de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para cuyo desarrollo se han obtenido cerca de 5 millones de euros.

A ello hay que sumar las aportaciones de hasta 20 millones de euros que el Gobierno de Aragón se ha comprometido a invertir dentro de los acuerdos de la Comisión Bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza para ejecutar el conjunto del proyecto.