Seis centros educativos con huerto escolar participan en mini-encuentros para forjar amistades hortelanas duraderas

Participantes de uno de los centros escolars que disponen de huerto durante uno de los encuentros.
Participantes de uno de los centros escolars que disponen de huerto durante uno de los encuentros. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 19 abril 2026 13:13
Seguir en

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa educativo municipal de la Red de Huertos Escolares Agreocológicos de Zaragoza, RHEAZ, ha celebrado durante los meses de marzo y abril seis "Mini-Encuentros" de ida y vuelta a un huerto escolar vecino. En estos encuentros han participado entorno a 160 escolares del último ciclo de educación primaria en representación de 6 centros educativos diferentes pertenecientes a la RHEAZ.

El objetivo de estos encuentros ha sido fortalecer la Red permitiendo que alumnado y profesorado conocieran a su huerto escolar vecino y se iniciara de esta manera una relación de amistad hortelana.

La RHEAZ es un programa de educación ambiental perteneciente a la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública con más de 30 años de trayectoria.

Este programa promueve una actividad pedagógica activa y participativa, utilizando los huertos ecológicos como aulas al aire libre para el aprendizaje multidisciplinar y vivencial, el trabajo colaborativo e inclusivo y la sensibilización y acción proambiental.

Los Mini-Encuentros han consistido en dos jornadas de aprendizaje y convivencia colectiva en torno a los huertos escolares y la alimentación sostenible y saludable.

Se iniciaron en marzo realizando visitas recíprocas entre los huertos escolares del CEIP Agustina de Aragón y CEIP Lucien Briet, posteriormente entre el CEIP Río Ebro y CEIP Hermanos Marx y por último entre el CEIP Hispanidad y el CEIP Antonio Beltrán.

En la primera visita " de ida" se realizaron dinámicas de presentación y conocimiento, una visita guiada del huerto escolar "¿Quieres ver mi huerto?" y el juego "El recorrido de los guisantes", permitiendo reflexionar con el alumnado sobre el largo recorrido que realizan ciertos alimentos hasta que llegan a nuestros platos y los impactos socioambientales asociados.

Además, se repartió el calendario de Alimentos de Temporada y Proximidad de la huerta de Zaragoza para dar a conocer la fruta y verdura de la huerta de Zaragoza mes a mes y sensibilizar sobre la importancia de comprar de temporada cada semana.

ALMUERZOS SALUDABLES COMPARTIDOS

En la segunda visita "de vuelta", se realizaron más dinámicas y juegos de conocimiento entre el alumnado, una visita guiada del huerto escolar "¿Quieres ver mi huerto?" y el juego "La tela de araña" para recoger ideas sobre cómo querían continuar la relación de amistad hortelana entre huertos escolares vecinos.

En relación a esta última dinámica se han recogido ideas como realizar plantaciones conjuntas, hacer talleres de cocina y luego comer todos juntos lo cocinado, hacer visitas de intercambio periódicas en las que se dialogue sobre el huerto pero también se juegue, hacer encuentros de trueque de alimentos o semillas, realizar un concurso de dibujo sobre el huerto y hacer un encuentro para compartir los dibujos, etc.

Tanto en los encuentros de "ida" como en los de "vuelta" se aprovechó la hora del almuerzo para compartir almuerzos saludables y sostenibles preparados por cada centro y en algunos casos por los familiares del alumnado.

Entre estos almuerzos los participantes pudieron degustar, almendras del almendro del CEIP Lucien Briet, brochetas de manzana y plátano preparadas por el CEIP Antonio Beltrán, mandarinas, plátanos y guacamole cortesía del CEIP Río Ebro, panes de queso, guacamole, brochetas de fruta variada y colorida, bizcocho de limón, bizcocho de zanahoria, todo ello preparado por las familias del CEIP Hermanos Marx.

Con estos encuentros se ha pretendido crear lazos entre los diferentes centros educativos pertenecientes a la Red de Huertos; aprender e intercambiar experiencias sobre la actividad de huerto escolar y la alimentación sostenible y saludable; y sobre todo forjar "amistades hortelanas" entre huertos escolares vecinos de la RHEAZ para que sigan intercambiando, aprendiendo y apoyándose unos a otros a la hora de realizar la actividad de huerto escolar y avanzar hacía una alimentación sostenible y saludable.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado