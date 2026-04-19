Seis centros educativos con huerto escolar participan en mini-encuentros para forjar amistades hortelanas duraderas

Participantes de uno de los centros escolars que disponen de huerto durante uno de los encuentros. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa educativo municipal de la Red de Huertos Escolares Agreocológicos de Zaragoza, RHEAZ, ha celebrado durante los meses de marzo y abril seis "Mini-Encuentros" de ida y vuelta a un huerto escolar vecino. En estos encuentros han participado entorno a 160 escolares del último ciclo de educación primaria en representación de 6 centros educativos diferentes pertenecientes a la RHEAZ.

El objetivo de estos encuentros ha sido fortalecer la Red permitiendo que alumnado y profesorado conocieran a su huerto escolar vecino y se iniciara de esta manera una relación de amistad hortelana.

La RHEAZ es un programa de educación ambiental perteneciente a la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública con más de 30 años de trayectoria.

Este programa promueve una actividad pedagógica activa y participativa, utilizando los huertos ecológicos como aulas al aire libre para el aprendizaje multidisciplinar y vivencial, el trabajo colaborativo e inclusivo y la sensibilización y acción proambiental.

Los Mini-Encuentros han consistido en dos jornadas de aprendizaje y convivencia colectiva en torno a los huertos escolares y la alimentación sostenible y saludable.

Se iniciaron en marzo realizando visitas recíprocas entre los huertos escolares del CEIP Agustina de Aragón y CEIP Lucien Briet, posteriormente entre el CEIP Río Ebro y CEIP Hermanos Marx y por último entre el CEIP Hispanidad y el CEIP Antonio Beltrán.

En la primera visita " de ida" se realizaron dinámicas de presentación y conocimiento, una visita guiada del huerto escolar "¿Quieres ver mi huerto?" y el juego "El recorrido de los guisantes", permitiendo reflexionar con el alumnado sobre el largo recorrido que realizan ciertos alimentos hasta que llegan a nuestros platos y los impactos socioambientales asociados.

Además, se repartió el calendario de Alimentos de Temporada y Proximidad de la huerta de Zaragoza para dar a conocer la fruta y verdura de la huerta de Zaragoza mes a mes y sensibilizar sobre la importancia de comprar de temporada cada semana.

ALMUERZOS SALUDABLES COMPARTIDOS

En la segunda visita "de vuelta", se realizaron más dinámicas y juegos de conocimiento entre el alumnado, una visita guiada del huerto escolar "¿Quieres ver mi huerto?" y el juego "La tela de araña" para recoger ideas sobre cómo querían continuar la relación de amistad hortelana entre huertos escolares vecinos.

En relación a esta última dinámica se han recogido ideas como realizar plantaciones conjuntas, hacer talleres de cocina y luego comer todos juntos lo cocinado, hacer visitas de intercambio periódicas en las que se dialogue sobre el huerto pero también se juegue, hacer encuentros de trueque de alimentos o semillas, realizar un concurso de dibujo sobre el huerto y hacer un encuentro para compartir los dibujos, etc.

Tanto en los encuentros de "ida" como en los de "vuelta" se aprovechó la hora del almuerzo para compartir almuerzos saludables y sostenibles preparados por cada centro y en algunos casos por los familiares del alumnado.

Entre estos almuerzos los participantes pudieron degustar, almendras del almendro del CEIP Lucien Briet, brochetas de manzana y plátano preparadas por el CEIP Antonio Beltrán, mandarinas, plátanos y guacamole cortesía del CEIP Río Ebro, panes de queso, guacamole, brochetas de fruta variada y colorida, bizcocho de limón, bizcocho de zanahoria, todo ello preparado por las familias del CEIP Hermanos Marx.

Con estos encuentros se ha pretendido crear lazos entre los diferentes centros educativos pertenecientes a la Red de Huertos; aprender e intercambiar experiencias sobre la actividad de huerto escolar y la alimentación sostenible y saludable; y sobre todo forjar "amistades hortelanas" entre huertos escolares vecinos de la RHEAZ para que sigan intercambiando, aprendiendo y apoyándose unos a otros a la hora de realizar la actividad de huerto escolar y avanzar hacía una alimentación sostenible y saludable.