La Semana del Emprendimiento de Aragón llegará a más de 110 ponentes y expertos bajo el lema 'Compartir para crecer'

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana del Emprendimiento en Aragón 2025 vive este año su decimonovena edición, y se estima que del 27 al 31 de octubre alcance a más de 1.500 asistentes presenciales en sus 23 eventos programados. Estas jornadas se celebrarán en 14 localidades distintas de Aragón: Zaragoza, Huesca, Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Caspe, Fayón, Fraga, Graus, Oliete, Perdiguera, Tarazona y Villanueva de Gállego.

La Semana del Emprendimiento en Aragón 2025 tendrá un anticipo este jueves 23 de octubre con su evento inaugural, a partir de las 11.30 en el Hotel Palacio La Marquesa de Teruel. Se trata de un programa de la Fundación Aragón emprende, entidad pública adscrita al Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón.

En este acto se presentarán los detalles de la semana, y contará con una mesa redonda donde se darán a conocer las startups aragonesas incluidas en el Top101 de Spain Up Nation: Bioclonal, Capillary.io, Bugcle Bioindustrias, Augan, Dothink Lab y EdTech Learning Solutions.

El objetivo de dichos actos es el fomento y la promoción del espíritu emprendedor en Aragón, con la colaboración de gran parte del ecosistema emprendedor de la comunidad. En total, son 65 las entidades que se unen en esta gran cita, en la que está previsto que participen 113 ponentes. Este año, el lema Compartir para crecer inspira a una edición en formato más concentrado y enfocada en aportar valor a los nuevos negocios.Los eventos del programa incluyen formatos innovadores de diverso tipo: talleres, entregas de premios, bootcamps, charlas magistrales, ponencias inspiracionales, paneles de experiencias o casos de éxito; mientras que las temáticas de los mismos actos abarcan: Innovación y digitalización, scaleups y crecimiento, Innovación abierta, relevo empresarial, arte y emprendimiento, tecnología y emprendimiento joven, femenino o rural, entre muchas otras.

Las inscripciones pueden realizarse en 'aragonemprende.com/sea-2025/'

FOMENTAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Uno de los objetivos fundamentales de la Semana del Emprendimiento en Aragón, que en este 2025 vive su decimonovena edición, es el fomento del espíritu emprendedor, por lo que la mayor parte de las actividades se centran en formar, informar y dar a conocer las herramientas de las que disponen las personas emprendedoras en diversos ámbitos.

En la última década, en la Semana del Emprendimiento han participado más de 11.500 personas como asistentes, se ha celebrado en 41 localidades distintas y ha recibido a más 1.120 ponentes.

La respuesta y el interés de la comunidad emprendedora y empresarial confirman el éxito continuo de esta iniciativa, que ofrece oportunidades de aprendizaje, 'networking' y colaboración a una amplia audiencia interesada en impulsar sus proyectos y negocios.