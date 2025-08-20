Serrano critica al PSOE por falta de credibilidad en vivienda y pregunta por las 800.000 prometidas por Sánchez

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha respondido al PSOE, que le ha reprochado este miércoles que "haga caja" con el suelo público y ceda suelos de equipamiento para construir vivienda privada, que "es evidente que el Partido Socialista no tiene ninguna credibilidad" cuando habla de esta materia.
En respuesta al socialista Horacio Royo, el responsable municipal de Urbanismo ha preguntado "cuándo se va a construir en Zaragoza y en Aragón una sola vivienda de las 800.000 viviendas públicas que Sánchez y el Gobierno de España anunciaron hace apenas dos años".
A ello ha sumado que el PSOE, cuando gobernó la ciudad, "acometió unas políticas que nos llevaron a la construcción de tan solo 40 viviendas", mientras ahora están en proceso de construcción "nada más y nada menos que alrededor de 2.500".
En palabras de Víctor Serrano, el concejal Horacio Royo está "manejando los datos a su antojo", además de criticando "con carácter negativo" las políticas de colaboración público-privada como el Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón.
"Es muy significativo que, mientras desde el propio Ministerio se esté alabando las políticas de vivienda en nuestra comunidad autónoma y en nuestra ciudad, la única crítica que venga, venga desde el grupo municipal del PSOE en el ayuntamiento de Zaragoza", ha asegurado el consejero, quien ha remarcado que es la colaboración público-privada la que ha permitido alcanzar "cifras récord" en construcción de viviendas de alquiler asequible para jóvenes.
"Y eso es un hecho objetivo, es un dato absolutamente veraz y un hecho absolutamente objetivo. Estamos construyendo vivienda justamente donde más se necesita y para quienes más lo necesitan", ha remachado Serrano, quien ha diferenciado esta situación con los ocho últimos años de gobiernos socialistas en Aragón, con 53 viviendas en todo el periodo.