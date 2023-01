Serrano dice que se "empobrece" el horizonte de Cs al anunciar Sara Fernández que no concurrirá a primarias

ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital aragonesa y miembro de Ciudadanos, Víctor Serrano, ha opinado que se "empobrece, desgraciadamente, el horizonte de Cs en Zaragoza y en el conjunto de Aragón", tras el anuncio de Sara Fernández de no optar a las primarias de este partido.

Se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido para informar de un asunto de Urbanismo, después de que la vicealcaldesa de Zaragoza y portavoz de Cs en el Consistorio, Sara Fernández, haya comunicado que no concurrirá a las primarias para elegir a los candidatos de la formación naranja a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de este año.

Serrano ha expresado su pesar: "Me entristece que una persona con la talla política y peso específico de la vicealcaldesa en la trayectoria de Cs, no solo desde 2019, sino desde 2015", no vaya a optar a ser candidata, cuando "ha encarnado como nadie los valores de Cs en esta casa".

Ha opinado que ha tenido que ser una decisión "difícil", como ha constatado tras hablar con ella. "La he llamado para expresarle todo mi cariño, apoyo y ánimo", así como el respeto por esta decisión.

Preguntado por si va a optar a las primarias, ha afirmado que en Cs "hay personas mucho más capacitadas que yo", "que tienen más valor político y pueden aportar más". Ha recordado que él concurrió por las listas de Cs como independiente, si bien hace dos años se afilió al partido. "Voy a seguir siendo afiliado", ha añadido, para apostillar que, en su caso, la primera reflexión que va a hacer es "si seguir en la política o no".

También ha manifestado que va a seguir "atento" y "expectante" a los pasos de la nueva dirección nacional, dentro del proceso de refundación del partido. "Algunas de las cosas que están pasando se ven con preocupación porque alguno de los cambios que iban a llegar no llegan".

CONSECUENCIA LÓGICA

Serrano ha considerado que el hecho de que haya personas "con mucha valía política" que abandone "la toma inmediata de decisiones" en Cs es "consecuencia lógica" de "haber encaminado un rumbo en Aragón bastante complicado" porque los concejales de la formación naranja en el Ayuntamiento de Zaragoza "hemos visto decisiones de la dirección autonómica que no nos han gustado".

Como ejemplo, ha dicho que, respecto al proyecto del campo de fútbol de La Romareda, "en ocasiones, he tenido la sensación de que el líder autonómico, Daniel Pérez Calvo, se creía mas lo que le contaba Lambán que lo que le contaba yo" y "ese camino ha hecho que una persona de la valía de Sara Fernández haya decidido arrojar la toalla", ha incidido.

"No es un buen día para el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza", ha sostenido, tras especificar que Fernández fue la candidata de Cs a la Alcaldía en las últimas elecciones y logró la cifra "récord" de seis concejales.

ESPERAR

Serrano ha comentado que él va a esperar, después de que fruto del proceso de refundación "haya habido una decisión que hay que ver qué impacto tiene" en la comunidad autónoma, como es que Ramón Fuertes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, vaya a asumir el área de Comunicación del partido.

"Tengo la mejor opinión personal de Ramón, un compañero con el que hemos compartido los problemas de la gestión pública en los ayuntamientos", ha expuesto.

Ha añadido: "Estoy de observador para ver si realmente se van a producir cambios profundos porque, sino, evidentemente, podremos poner todos los edulcorantes que se quiera, pero el proyecto está como está", como se refleja en las encuestas, ha contado.

A colación, ha calificado de "sorprendente" que, en el ámbito autonómico, las personas "que supuestamente son 'refundadas'" sea quienes han hecho el balance del proceso.

Además, "no me costa que haya habido cambios en el comité autonómico, ni en las agrupaciones locales, ni que nada haya cambiado; imagino que estarán en ello", pero hay "poco tiempo" de cara a los comicios de mayo y, "o hay cambios o va ser muy complicado", aunque "quiero creer que hay algún margen", ha enfatizado.