Serrano replica al PSOE que todos los acuerdos de la sociedad Nueva Romareda son públicos y están en la web

Comienzan los trabajos de retirada y derribo de las cuatro torres de iluminación de la antigua Romareda - DANI MARCOS

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Vítor Serrano, ha replicado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que todos los acuerdos de la sociedad Nueva Romareda --compuesta por tres socios-- "son públicos y se cumple escrupulosamente con la publicación tal y como exige para cualquier sociedad la legislación mercantil" y se pueden encontrar en la web.

Serrano ha contestado así a las críticas de Ranera quien ha criticado el "oscurantismo" y "falta de transparencia" de la alcaldesa, Natalia Chueca, al "negar" información relevante sobre el nuevo estadio de fútbol de La Romareda y el campo modular después de que pidiera por escrito, el pasado mes de julio, datos técnicos y jurídicos a Alcaldía sobre este proyecto y, un mes después, "se ha rechazado la petición".

Para Serrano la rueda de prensa de Ranera para informar de este asunto ha comenzado "poco menos que diciendo que era escandaloso" pero "nadie ha entendido qué quería decir, ni ella misma" lo que pone de manifiesto el "absoluto desconocimiento, falta de interés y falta de trabajo de Ranera y el grupo municipal socialista sobre La Nueva Romareda".

Asimismo, ha comentado que la intervención de Ranera "evidencia "hasta qué punto Ranera y el PSOE siguen obsesionados con La Romareda".

Por ello, le ha preguntado a la portavoz del PSOE "hasta cuándo el Partido Socialista, hasta cuándo el Grupo Municipal Socialista y hasta cuándo la portavoz del Grupo Municipal Socialista van a seguir con la obsesión de intentar sembrar dudas y torpedear y poner palos de rueda en la Romareda".

A su parecer, "son las únicas dos conclusiones" que se pueden sacar de la rueda de prensa de Ranera, que "no tiene ni pies ni cabeza", ha opinado Serrano.

En declaraciones a los medios de comunicación Serrano ha abundado más al comentar que Ranera ha dado una rueda de prensa en la que "anunciaba el final del mundo y al final no ha dicho absolutamente nada, excepto que pidió un papel en el Ayuntamiento de Zaragoza de una información que tiene publicada porque el Ayuntamiento la remitió a la sociedad, que es a quien la tenía que haber dirigido, y la sociedad contestó que el Ayuntamiento de Zaragoza es un socio más dentro de esa sociedad".

"DESCONOCIMIENTO"

Su impresión es que Ranera "se entera de los asuntos porque se convoca a la Junta de Portavoces, porque los asuntos sustanciales pasan por el pleno de la ciudad y porque la publicación de todos los acuerdos de la sociedad mercantil está incluso en la página web".

"Ranera habla o desde el desconocimiento más profundo o sigue con las heridas muy abiertas", ha expuesto para añadir también la consideración de que "alguien en el Partido Socialista en las Cortes de Aragón le diga que a través de uno de los socios del Gobierno de Aragón también puede obtener toda la información que quiera solicitar".

Antes de concluir le ha dicho a Ranera que "obtiene" información del Ayuntamiento de Zaragoza, obtiene información directa de la sociedad Nueva Romareda y puede obtener también a través de sus compañeros en las Cortes de Aragón información a través del Gobierno de Aragón.