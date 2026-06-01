El servicio Ecoprovincia de la DPZ recicla más de 200.000 toneladas de basura en los municipios adheridos

Archivo - Zaragoza.- Sánchez Quero reclama al Gobierno de Aragón que compense a la DPZ por la puesta en marcha de Ecoprovincia - FABIAN SIMON - Archivo

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio Ecoprovincia de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha reciclado más de 200.000 toneladas de basura del contenedor verde en los 265 municipios adheridos, que hasta su existencia se enterraban en un vertedero sin ningún tratamiento previo.

Desde la puesta en marcha de Ecoprovincia, hace tres años, la basura se lleva a las plantas de transferencia que la DPZ ha construido en distintos puntos de la provincia y, desde allí, se transporta hasta el centro de tratamiento de Zaragoza para separar y reutilizar la que aún puede aprovecharse.

"Después de cinco años de obras y tramitaciones, este servicio de reciclaje totalmente pionero se puso en marcha en mayo de 2023 y marcó un antes y un después en la gestión de la basura de nuestros pueblos convirtiéndose en un ejemplo a seguir. La prueba es que el nuevo plan de residuos que ha impulsado el Gobierno de Aragón sigue el modelo de Ecoprovincia y plantea replicarlo en las provincias de Huesca y Teruel", ha destacado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

"Con Ecoprovincia nos adelantamos para solucionar el problema ambiental que tenían los ayuntamientos zaragozanos, que por sí solos no hubieran podido tratar la basura del contenedor verde para cumplir los objetivos de reciclaje que marca la legislación española y europea", ha añadido, remarcando que esta es "la esencia de la Diputación: apoyar a nuestros pueblos, sobre todo a los más pequeños".

El presidente de la institución provincial ha recordado que la DPZ asume todos los costes de transportar la basura hasta la capital --24 millones de euros en 10 años-- para que los ayuntamientos sólo tengan que pagar la diferencia entre la tasa por utilizar el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (Ctruz) y la que les cobraban por enterrar sus residuos sin tratamiento alguno.

Ecoprovincia empezó a funcionar con 245 ayuntamientos adheridos y desde entonces se han sumado otros 20. Solo ha habido 5 consistorios zaragozanos que hasta ahora han preferido no sumarse al servicio a pesar de que la legislación española y comunitaria obliga a los ayuntamientos a reciclar o reutilizar al menos el 50% de sus residuos domésticos y comerciales y de que ese porcentaje se va a ir incrementando progresivamente.

EL MODELO SE EXPORTARÁ A HUESCA Y A TERUEL

El nuevo Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular (Girapec), presentado en octubre de 2024, plantea exportar el modelo de Ecoprovincia a las provincias de Huesca y Teruel construyendo plantas de transferencia intermedias en Barbastro, Fraga y Alcañiz y centros de tratamiento de residuos en los vertederos de Huesca capital y Teruel capital. Todas esas infraestructuras las pagará el Gobierno autonómico.

Por eso, la institución aprobó el año pasado una moción que pide al Ejecutivo autonómico compensar a la DPZ por el esfuerzo económico que ha hecho para poner en marcha el servicio Ecoprovincia.

"Mientras el Gobierno de Aragón va a financiar con fondos autonómicos las infraestructuras de residuos en Huesca y Teruel dentro del plan Girapec, la Diputación de Zaragoza ya ha hecho el esfuerzo inversor en solitario", ha puntualizado Sánchez Quero, quien ha reivindicado que "la provincia de Zaragoza no puede quedar en desventaja respecto a las demás, siendo precisamente la que lideró la transición hacia un modelo de gestión responsable y sostenible".

Por ello, resulta "de justicia" que el esfuerzo de la DPZ sea "reconocido y compensado en igualda de condiciones", ha concluido, citando el texto de la iniciativa aprobada.

FUNCIONAMIENTO DE ECOPROVINCIA

La recogida domiciliaria se sigue realizando según el modelo implantado en cada Comarca. Se recibe en las plantas y la basura del contenedor verde se lleva a la seis plantas de transferencia construidas en Borja, Calatayud, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Quinto y Alagón --esta última pendiente de ponerse en marcha--, donde se compacta para que ocupe el menor volumen posible.

De ahí, los residuos se transportan hasta el Ctruz en camiones estancos de 24 toneladas, donde se separan para que algunos materiales pueden ser reutilizados o valorizarse para producir biogás, compost o energía eléctrica.

La DPZ paga tanto la construcción de las plantas --6 millones de euros-- como su gestión y el transporte de los residuos hasta Zaragoza --18 millones en 10 años--. Los ayuntamientos solo tienen que asumir la diferencia entre la tasa por usar el CTRUZ y la que pagaban por enterrar su basura en un vertedero.