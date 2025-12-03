El servicio municipal de atención telefónica al ciudadano 010 atiende 1.300 llamadas diarias

El consejero de Participación Ciudadana y Regimén Interior, Alfonso Mendoza, visita las instalaciones del servicio telefónico 010. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de atención telefónica al ciudadano 010 sirve para resolver dudas o realizar consultas sobre nuevos trámites, la agenda cultural o las gestiones de la ciudad. El equipo compuesto por doce teleoperadoras municipales ha atendido en lo que va de año, entre enero y noviembre de 2025, 1.300 llamadas diarias con un 95% de satisfacción por parte de los usuarios.

El 010 es el "nexo de unión" entre los zaragozanos y la administración municipal. "La punta de lanza que hace que los zaragozanos sepan a dónde llamar para tener una respuesta clara, inmediata, ágil y eficaz de las cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad", según ha indicado el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza.

Este servicio es una de las prestaciones del Ayuntamiento mejor valoradas por los vecinos. Así figura en el ranking del barómetro municipal, en segundo lugar por detrás del servicio de Bomberos.

Durante los primeros once meses de 2025 se han atendido 154.624 llamadas con un índice de satisfacción por parte de los usuarios del 95%, lo que refleja "la clara vocación de servicio público que marca el día a día de estas profesionales", según ha comunicado Alfonso Mendoza.

El 34% de estas llamadas (50.439) tienen que ver con trámites, expedientes y procesos administrativos. En segundo lugar se encuentran las relacionadas con el servicio de recogida de muebles (25.557). Las reclamaciones o sugerencias suponen 5.641 llamadas atendidas y, en último lugar están las atenciones registradas sobre los certificados de empadronamiento (4.838).

Entre las consultas más frecuentes, aparecen también las que tienen que ver con los horarios del transporte (2.888), el impuesto de circulación (1.926), el funcionamiento de la tarjeta ciudadana (676), la renovación de los nichos del cementerio (1.593), los cortes de agua y tráfico (1.078) o la información urbanística (988).

"La teleoperadora guía al ciudadano y le enseña la manera de hacer un trámite, asesorando y facilitando la información, para que la próxima vez pueda hacerlo de manera autónoma", ha explicado Alfonso Mendoza. "Hay, por tanto, también una función didáctica", ha destacado.

El edil ha visitado este miércoles el nuevo espacio renovado, ubicado en la tercera planta de la Casa Consistorial. Este lugar cuenta tras su reforma con cabinas insonorizadas, paneles acústicos que evitan la reverberación y un 'display' para ordenar e informar de la entrada de llamadas. "Cuando mejoramos las condiciones laborales de los empleados municipales, algo en lo que desde esta Consejería nos empeñamos a diario, mejoramos también la atención al ciudadano", ha apuntado Mendoza, quien ha dicho que la calidad del entorno de trabajo repercute directamente en la prestación del servicio.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Esta asistencia municipal creada en 1997, hace 28 años, ha atendido desde sus inicios 7.478.134 llamadas y ha realizado 1.369.800 gestiones. Entre sus funciones ha estado siempre informar sobre la actividad municipal y los recursos existentes en el Ayuntamiento, así como ocuparse de las quejas, las reclamaciones o las sugerencias de los vecinos y facilitar al ciudadano la gestión de trámites por vía telefónica.

Esta última es una de las funciones destacadas, ya que este servicio, además de aportar la información solicitada, gestiona llamadas que requieren una atención más personalizada y un mayor tiempo de consulta.

Otro de los servicios relevantes del 010 es la gestión de las incidencias que reportan los ciudadanos y que, a su vez, el servicio comunica al organismo competente, aunque sea ajeno al Ayuntamiento, para que pueda solucionarlo. En total, entre enero y noviembre, se han gestionado 18.678 consultas de este tipo.