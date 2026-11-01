El servicio de recogida de cartón puerta a puerta en comercios se extienda al barrio zaragozano de Las Fuentes

El objetivo es facilitar el reciclaje a las tiendas dejando espacio en los contenedores de papel y cartón para el resto de usuarios individuales. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo recorrido de recogida de papel y cartón puerta a puerta para comercios en el distrito de Las Fuentes. Este servicio, que ya dispone de otras seis rutas distintas distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, facilita a los responsables de las tiendas el dar salida al cartón acumulado para su correcto reciclaje sin colmar los contenedores de este material distribuidos por su zona.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "muchos comercios son grandes productores de papel y cartón, más que cualquier familia a título individual. Con este servicio, además de equilibrar el uso de los contenedores, se facilita el trabajo a los comerciantes, que únicamente tienen que ocuparse de plegar y atar correctamente el cartón y sacarlo a la puerta de sus locales en los horarios establecidos".

Este nuevo servicio desde el pasado viernes a las siguientes calles: Compromiso de Caspe hasta Fray Luis Urbano; Doctor Iranzo, entre Compromiso de Caspe y Florián Rey; Salvador Minguijón, entre Florián Rey y Compromiso de Caspe; Leopoldo Romeo, entre Doctor Iranzo y Salvador Minguijón; Silvestre Pérez, entre Doctor Iranzo y Salvador Minguijón; Nicanor Villa, entre Doctor Iranzo y Salvador Minguijón y Monasterio de Siresa, entre Doctor Iranzo y Salvador Minguijón.

Se calcula que este nuevo servicio beneficiará a, al menos, 60 comercios de la zona, entre los que hay mercados, supermercados, bazares, fruterías, tiendas de zapatería, marroquinería y menaje, así como algunas farmacias.

Aunque ya hace unas semanas los comerciantes recibieron la visita de los agentes ambientales de la concesionaria de limpieza, FCC Medio Ambiente, explicándoles el funcionamiento del servicio, se han distribuido folletos explicativos para que puedan hacer uso correctamente del mismo.

Esta nueva zona de Las Fuentes se suma a las otras seis ya existentes, que abarcan calles y avenidas distribuidas por toda la ciudad.

Cada año se recogen en Zaragoza alrededor de 21 kilos de papel y cartón por habitante, lo que se traduce en casi 14.000 toneladas al año.

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Zaragoza volvió a lograr el premio 'Tres Pajaritas Azules', la máxima distinción que concede el programa nacional Pajaritas Azules por la excelencia en la recogida selectiva de papel y cartón.

En total, 46 entidades locales de 15 comunidades autónomas fueron reconocidas en un acto que también sirvió para celebrar el décimo aniversario de esta iniciativa, impulsada por Aspapel y Repacar para fomentar la mejora continua del reciclaje de papel y cartón y la economía circular en los municipios.